ICE y el terror que genera en los niños: colombiana narró lo traumático que fue estar detenida

Hace un par de días, se dieron a conocer las cartas escritas a mano de niños que fueron detenidos por los agentes de ICE en Dilley, Texas. Dos son colombianas.

Una de ellas se llama María Antonia Guerra Montoya, de nueve años. Estuvo más de 110 días bajo las normas de los federales. En la carta narró que la utilizaron para arrestar a su mamá, quien permanecía ilegal en Nueva York.

La conmovedora carta de María Antonia

“Todas las noches lloraba y ahora no duermo bien, sentí que estar aquí era mi culpa y solo quería estar de vacaciones como una familia normal”, expresó la menor, quien se sintió con miedo por no saber qué podía pasar y conocer otros niños que llevaban varios meses.

Alejandra Montoya, la mamá de la niña, estuvo hablando con La FM sobre la traumática experiencia. Arrancó mencionando que, durante la detención de María Antonia, la sometieron a un interrogatorio por dos horas con el fin de dar con su ubicación.

“No tener una respuesta clara para un niño cuando te pregunta qué estamos haciendo acá, cuánto tiempo vamos a pasar acá y cuándo nos vamos. Esa es la parte más difícil. No ser escuchados ni vistos”, describió.

La realidad en los centros de detención

No era la primera vez que su hija pisaba suelo estadounidense e incluso, en esta oportunidad, tenía el deseo de conocer los parques de Disney. Contó que la detuvieron cuando iba a hacer el proceso migratorio sin acompañante familiar.

El anzuelo funcionó cuando le dijeron a Montoya que recogiera a su hija. Ella acudió y después de presentar el pasaporte, le dieron a escoger entre devolverse con ella a Colombia o que ambas quedaran arrestadas.

“Renuncié a la detención, porque esperar el proceso de mis documentos era seguir teniendo a mi hija en detención. Si tienes que elegir entre tus derechos o la salud física, obviamente la segunda”, expresó al mencionar que retornó a Colombia, aunque sigue casada con un estadounidense.

Con respecto al sitio de detención, expuso que era de temperatura baja, silencioso y con un ambiente melancólico. Importante mencionar que había más menores, lo cual aumentaba la tristeza.

María Antonia también habló con La FM: “A veces jugaba en el parquecito. No tienen escuela, sino que es una clase de una hora en la que ni te explican bien. Mis amigos eran venezolanos, árabes y chinos”. También describió el proceso de las cartas y el problema de la comida, debido a que le daban carne siendo vegetariana.