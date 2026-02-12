CANAL RCN
Colombia Video

Lluvias desatan emergencia en Nariño: vías incomunicadas, puentes colapsados y personas en riesgo

Las lluvias dejaron material rocoso, lodo y comunidades en peligro en el sector de Pueblo Viejo.

Valentina Bernal

febrero 12 de 2026
01:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El departamento de Nariño enfrenta una situación crítica por cuenta de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

El aumento de los afluentes y la intensidad de las precipitaciones han generado emergencias que mantienen vías incomunicadas y a varias comunidades en riesgo.

Desnudo y amordazado: así habría sido sacado DJ Dever del último lugar en donde fue visto
RELACIONADO

Desnudo y amordazado: así habría sido sacado DJ Dever del último lugar en donde fue visto

Desde el norte de Pasto, el gobernador sostiene una reunión con la Subdirección de Gestión del Riesgo Nacional para evaluar distintos temas relacionados con el levantamiento de las zonas de amenaza volcánica, así como otros asuntos que involucran a municipios que hoy presentan condiciones de riesgo.

Lluvias provocaron caída de un puente en Nariño

Uno de los puntos más afectados es la vía San Bernardo. En el sector de Pueblo Viejo se presentó una avenida torrencial que dejó varias afectaciones.

Las precipitaciones provocaron la caída de material rocoso y lodo sobre la carretera, afectando la movilidad durante varias horas y poniendo en riesgo a quienes habitan en el sector. En esta misma vía también se registró la caída de un puente, lo que agrava el panorama y deja incomunicados varios tramos.

Fuerte granizada se registró en La Coba Negra, vía Panamericana Pasto

A esto se suma una fuerte granizada que cayó en la vía entre Pasto e Ipiales, específicamente en los sectores de Tangua y la Coba Negra.

Brutal accidente en la Autopista Norte dejó dos mujeres muertas tras choque múltiple: ¿cómo ocurrió?
RELACIONADO

Brutal accidente en la Autopista Norte dejó dos mujeres muertas tras choque múltiple: ¿cómo ocurrió?

La acumulación de granizo sobre la carretera incrementó el riesgo de accidentes para los conductores que transitan por este corredor.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y el análisis de daños, las autoridades reiteran el llamado a extremar las medidas de precaución ante las condiciones climáticas que persisten en el departamento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 12 de febrero de 2026! Este es el reporte

Elecciones presidenciales 2026

Claudia López sobre consultas del 8 de marzo: “El resto del tarjetón es el uribismo del pasado o la corrupción”

Animales

Seis perros que hacían parte de un colegio en Ciudad Bolívar fueron envenenados: dos ya murieron

Otras Noticias

Finanzas personales

Golpe al bolsillo: estos son los bancos que más cobran al hacer un avance con tarjeta de crédito

Estos movimientos se mueven en un rango que va aproximadamente del 16 % al 24 % efectivo anual (E.A.), dependiendo de la entidad.

James Rodríguez

James se puso la ropa de entrenamiento: así fue su llegada a la pretemporada de Minnesota

James Rodríguez se unió oficialmente a los entrenamientos del Minnesota United y así fue el momento.

Artistas

Shock: murió importante actor unos días después de un preocupante mensaje en sus redes sociales

Artistas

¿Bad Bunny podría ir preso tras su show en el Super Bowl? Esto se reveló

Alimentos

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios