Lluvias desatan emergencia en Nariño: vías incomunicadas, puentes colapsados y personas en riesgo

El departamento de Nariño enfrenta una situación crítica por cuenta de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

El aumento de los afluentes y la intensidad de las precipitaciones han generado emergencias que mantienen vías incomunicadas y a varias comunidades en riesgo.

Desde el norte de Pasto, el gobernador sostiene una reunión con la Subdirección de Gestión del Riesgo Nacional para evaluar distintos temas relacionados con el levantamiento de las zonas de amenaza volcánica, así como otros asuntos que involucran a municipios que hoy presentan condiciones de riesgo.

Lluvias provocaron caída de un puente en Nariño

Uno de los puntos más afectados es la vía San Bernardo. En el sector de Pueblo Viejo se presentó una avenida torrencial que dejó varias afectaciones.

Las precipitaciones provocaron la caída de material rocoso y lodo sobre la carretera, afectando la movilidad durante varias horas y poniendo en riesgo a quienes habitan en el sector. En esta misma vía también se registró la caída de un puente, lo que agrava el panorama y deja incomunicados varios tramos.

Fuerte granizada se registró en La Coba Negra, vía Panamericana Pasto

A esto se suma una fuerte granizada que cayó en la vía entre Pasto e Ipiales, específicamente en los sectores de Tangua y la Coba Negra.

La acumulación de granizo sobre la carretera incrementó el riesgo de accidentes para los conductores que transitan por este corredor.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y el análisis de daños, las autoridades reiteran el llamado a extremar las medidas de precaución ante las condiciones climáticas que persisten en el departamento.