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Yaya Muñoz y Andrea Valdiri fueron grabadas peleando antes de Stream Fighters

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri mostraron cómo se preparan para Stream Fighters 5. Vea el video.

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Fotos: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
08:48 a. m.
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Un video de Yaya Muñoz y Andrea Valdiri practicando boxeo llamó la atención en redes sociales. Las dos creadoras de contenido se dejaron ver entrenando juntas mientras se preparan para enfrentarse en Stream Fighters 5, evento que se realizará el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus, en Bogotá.

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Las imágenes muestran a ambas participantes intercambiando golpes durante una sesión de entrenamiento y afinando sus movimientos de cara al combate.

El encuentro entre las dos ha despertado expectativa entre los seguidores del evento, que tendrá como protagonistas a varias figuras del entretenimiento digital colombiano.

¿Por qué Andrea Valdiri y Yaya Muñoz están entrenando boxeo?

La preparación hace parte de su participación en Stream Fighters 5, una velada que lleva al ring a creadores de contenido, artistas y personalidades de internet. En esta ocasión, Valdiri y Muñoz se alistan para medirse en este torneo de boxeo.

El video permite ver que ambas ya están trabajando en aspectos propios de esta disciplina, como los desplazamientos, la coordinación y los golpes.

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La participación de las dos creadoras suma un componente de entretenimiento a una cartelera que ha generado conversación entre las comunidades digitales que siguen sus contenidos.

¿Cuándo y dónde será Stream Fighters 5?

Stream Fighters 5 está programado para el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus, en Bogotá. El evento contempla 10 combates y reúne a 23 participantes, de acuerdo con la información anunciada por la organización.

La pelea estelar será la de Westcol contra Blessd, dos figuras reconocidas del entorno digital y musical colombiano. La programación también incluye otros enfrentamientos entre participantes que se han preparado para subir al cuadrilátero.

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Con la fecha cada vez más cerca, los entrenamientos y videos de preparación comienzan a alimentar la expectativa alrededor de la velada. Ahora, la atención está puesta en cómo llegarán Yaya Muñoz y Andrea Valdiri al ring y en lo que mostrarán cuando llegue el momento de su enfrentamiento.

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