Mafe Walker sorprendió con su transformación tras procedimientos estéticos

Dos fotografías bastaron para poner nuevamente a Mafe Walker en el centro de la conversación en redes sociales. La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia mostró cómo ha cambiado su rostro entre 2024 y 2026, una transformación que llamó la atención por la definición de sus facciones.

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La comparación fue compartida por la propia creadora de contenido y también difundida por la especialista Diana Dussan, quien explicó algunos de los procedimientos estéticos realizados por la influencer. Las imágenes generaron comentarios entre sus seguidores, especialmente por las diferencias visibles en la zona de la mandíbula y el contorno facial.

¿Qué cambios mostró Mafe Walker en sus fotografías?

En las imágenes se observa el antes y después de la apariencia de Walker durante los últimos dos años. La fotografía de 2024 contrasta con la publicada en 2026, en la que se aprecia un rostro con facciones más definidas, especialmente en el área inferior.

Foto: IG Mafe Walker

La publicación de la especialista Diana Dussan estuvo acompañada de un mensaje sobre la evolución de la influencer: "2026 muestra una evolución que habla por sí sola: Mafe ahora luce un rostro más armónico, fresco y definido, sin perder su esencia", escribió.

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La comparación despertó reacciones de usuarios que destacaron el cambio en su apariencia y otros que manifestaron sorpresa por la evolución que ha tenido desde su paso por televisión.

¿Qué procedimientos estéticos se habría realizado Mafe Walker?

De acuerdo con la información divulgada por Diana Dussan, la creadora de contenido se sometió a una armonización facial y un diseño de Total Face, tratamientos que buscan equilibrar los volúmenes y las proporciones del rostro.

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La especialista no detalló públicamente cada intervención en la información compartida. Sin embargo, las diferencias entre las fotografías han llevado a comentarios sobre posibles cambios en el mentón, los labios, la mandíbula y los pómulos.