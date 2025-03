La Abuela, tras su eliminación en La Casa de los Famosos, reveló la millonaria cifra que gana como creadora de contenido

Aleyda Gaviria, más conocida como La Abuela en las redes sociales y en La Casa de los Famosos Colombia, quedó eliminada de la competencia el pasado domingo 16 de marzo.

Un 0,88% de los televidentes votaron por La Abuela y, por lo tanto, tras obtener el menor porcentaje entre los seis participantes que se encontraban nominados, se convirtió en la primera eliminada de la noche.

Además, posteriormente, con un 5,65% de las votaciones, Sebastián Arias fue el segundo eliminado. En ese sentido, los participantes que se salvaron fueron Melissa, Karina y La Liendra.

Tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia 2025, La Abuela ha estado presente en los medios de comunicación contando su experiencia, revelando los aprendizajes que le dejó la competencia y recordando cómo fue que se convirtió en una reconocida creadora de contenido digital.

Fue así como, en medio de una conversación con Radio Uno, indicó cuánto es lo máximo que se ha ganado con un video y, adicionalmente, cuál es su sueldo mensual aproximado.

Este es el 'dineral' que gana La Abuela como generadora de contenido

La Abuela, en la entrevista con Radio Uno, recordó que su video más viral le generó 80 millones de pesos y le permitió comprar un carro y remodelar su casa.

"¿Ustedes vieron el video de los mariachis? Ese me dio con que comprar carrito y arreglar la casita, que fue unos 80 millones", afirmó La Abuela, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Y mensualmente creo que me gano cinco millones o algo así. No mucho, pero con eso vivimos. Mucha gente me cogió rabia porque yo cortaba el pelo, pero ya dejé de hacerlo. Yo dije que ya con eso puedo ir a Medellín y comprarme unos zapatos, aunque no tengo problema de tener ropa de 30.000 y prepararme mi comidita", añadió.

¿Cuál fue el último mensaje que La Abuela les transmitió a los integrantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

La Abuela se conectó con los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la noche del lunes 17 de marzo y les dijo que estaba agradecida con todo lo vivido y que cualquier 'roce' había quedado en la competencia.

"Los quiero, muchachos. Yo ya salí, ustedes están ahí, pero sigan adelante, no hay necesidad de pelear y lo que pasó en la casa ya se quedó allá", manifestó.

"No voy a pelear con nadie, les pido disculpas si de pronto en algún momento yo dije cosas que les disgustaron, pero ustedes saben que todo el mundo cometemos errores. Ojalá que gane el mejor", concluyó.

Recuerde ver La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital que puede descargar aquí.