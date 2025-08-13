Penélope Cruz sorprende al ser la invitada de lujo en concierto de Bad Bunny

Bad Bunny ha sorprendido al mundo tras el inicio de los shows de su residencia de 30 días que ya lleva más de la mitad de los espectáculos. En cada uno de estos, los asistentes han tenido la oportunidad de contar con la presencia de grandes invitados de la farándula internacional entre los que se destacan Ricky Martin, Kylian Mbappé, entre otros cantantes invitados.

Penélope Cruz en concierto de Bad Bunny

El Coliseo de Puerto Rico se ha convertido en el espacio ideal para que miles de fanáticos se congreguen para ser testigos de uno de los shows más prometedores e impactantes de los últimos tiempos. La residencia del intérprete de ‘Mónaco’ ha marcado hitos históricos en los que un cantante logra que sus fanáticos viajen para verlo en un mismo escenario.

Así mismo, el lugar cuenta con diversas locaciones en las que sus más fieles fanáticos han tenido la oportunidad de disfrutar de sus conciertos, desde perspectivas distintas. La zona denominada como “La casita” es el espacio VIP en donde Benito Antonio Martínez Ocasio ha tenido la oportunidad de compartir con sus invitados de lujo.

En una nueva oportunidad, la reconocida actriz Penélope Cruz fue quien sorprendió a todos los asistentes ya que la mujer apareció junto al artista, mientras disfrutó del espectáculo, de primera mano, en compañía de su esposo y la actual pareja del cantante Residente.

La experiencia desató la euforia por parte de los asistentes del show, pues manifestaron que no era la primera vez que la mujer asiste a uno de los conciertos del puertorriqueño. Así mismo, la actriz tuvo la oportunidad de grabar su experiencia y compartirla con sus más fieles fanáticos.

Residente sorprende en el concierto de Bad Bunny

Por otro lado, una de las presentaciones más esperadas por parte de los fanáticos fue la que se dio tras la llegada del cantante Residente, quien apareció en tarima y se llevó las grandes ovaciones de sus seguidores.

De esta manera, el artista sorprendió al expresar un mensaje de agradecimiento con Bad Bunny, mientras bebieron algunas cervezas en el escenario e interpretaron sus más icónicas canciones.