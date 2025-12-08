Influencer sorprendió con tremendo regalo a un trabajador de Rappi: no le prendía la moto

Un joven trabajador venezolano se vio sorprendido ante un tremendo regalo que recibió por parte de un famoso streamer colombiano en la ciudad de Medellín. Trabajando para Rappi, evidenciaron los problemas que tenía con su motocicleta actual, por lo que le regalaron una totalmente nueva.

El autor de este empático gesto fue Mr. Stiven TC, quien es reconocido por su contenido sobre el videojuego 'Free Fire'. En un video, mostró que esta persona tenía una moto con serias dificultades para encender y de hecho, tenía que hacerlo con un destornillador.

En video: el gesto de Mr. Stiven que le cambió la vida a un repartidor

El beneficiado, quien contaba con más de dos años en la plataforma, había completado más de 23.600 entregas pese a enfrentar dificultades con una moto en mal estado. Antes de recibir el obsequio, el repartidor compartió que durante un tiempo tuvo que alquilar un vehículo pagando $150.000 semanales, hasta que pudo adquirir uno usado.

Tras escuchar su historia, Mr. Stiven TC le entregó una moto totalmente nueva e invitó a realizar los trámites de matrícula. El emotivo momento finalizó con un fuerte abrazo y la promesa del creador de contenido de seguir ayudando a más trabajadores: "Tengo más moticos para regalar".

Mariana Zapata confirmó el fin de su relación con Mr. Stiven TC

En medio de la viralidad de este gesto solidario, el nombre de Mr. Stiven TC volvió a ocupar titulares por un motivo personal: su ruptura con Mariana Zapata. La influencer, con más de tres millones de seguidores, anunció en redes sociales que la relación había llegado a su fin y negó rotundamente cualquier rumor de infidelidad.

"Aquí nadie fue infiel, no hubo infidelidad de parte de Stiven, no hubo infidelidad de mi parte, no terminamos mal, nadie le hizo daño a nadie", aclaró Zapata, quien señaló que la exposición pública de la relación y la falta de privacidad fueron factores determinantes.

Por su parte, Mr. Stiven reaccionó en una transmisión en vivo, admitiendo que el tema le resulta doloroso: "Yo a Mariana la amo, que para mí no es fácil saber que no es mi pareja".