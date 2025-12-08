CANAL RCN
Tendencias

Influencer sorprendió con tremendo regalo a un trabajador de Rappi: no le prendía la moto

El repartidor se vio sorprendido ante el inesperado gesto por parte del creador de contenido.

Trabajador de Rappi
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
05:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un joven trabajador venezolano se vio sorprendido ante un tremendo regalo que recibió por parte de un famoso streamer colombiano en la ciudad de Medellín. Trabajando para Rappi, evidenciaron los problemas que tenía con su motocicleta actual, por lo que le regalaron una totalmente nueva.

¿Infidelidad? Mariana Zapata confirmó su ruptura con Mr. Stiven
RELACIONADO

¿Infidelidad? Mariana Zapata confirmó su ruptura con Mr. Stiven

El autor de este empático gesto fue Mr. Stiven TC, quien es reconocido por su contenido sobre el videojuego 'Free Fire'. En un video, mostró que esta persona tenía una moto con serias dificultades para encender y de hecho, tenía que hacerlo con un destornillador.

En video: el gesto de Mr. Stiven que le cambió la vida a un repartidor

El beneficiado, quien contaba con más de dos años en la plataforma, había completado más de 23.600 entregas pese a enfrentar dificultades con una moto en mal estado. Antes de recibir el obsequio, el repartidor compartió que durante un tiempo tuvo que alquilar un vehículo pagando $150.000 semanales, hasta que pudo adquirir uno usado.

Tras escuchar su historia, Mr. Stiven TC le entregó una moto totalmente nueva e invitó a realizar los trámites de matrícula. El emotivo momento finalizó con un fuerte abrazo y la promesa del creador de contenido de seguir ayudando a más trabajadores: "Tengo más moticos para regalar".

Mariana Zapata confirmó el fin de su relación con Mr. Stiven TC

En medio de la viralidad de este gesto solidario, el nombre de Mr. Stiven TC volvió a ocupar titulares por un motivo personal: su ruptura con Mariana Zapata. La influencer, con más de tres millones de seguidores, anunció en redes sociales que la relación había llegado a su fin y negó rotundamente cualquier rumor de infidelidad.

"Aquí nadie fue infiel, no hubo infidelidad de parte de Stiven, no hubo infidelidad de mi parte, no terminamos mal, nadie le hizo daño a nadie", aclaró Zapata, quien señaló que la exposición pública de la relación y la falta de privacidad fueron factores determinantes.

¿Se arrepiente? Karina García y el dolor de cabeza por haber tenido cuenta en OnlyFans
RELACIONADO

¿Se arrepiente? Karina García y el dolor de cabeza por haber tenido cuenta en OnlyFans

Por su parte, Mr. Stiven reaccionó en una transmisión en vivo, admitiendo que el tema le resulta doloroso: "Yo a Mariana la amo, que para mí no es fácil saber que no es mi pareja".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido cantante fue arrestado en las últimas horas: este es el delito del que se le acusa

Artistas

La Liendra reveló con quién le habría sido infiel a Dani Duke y la influencer reaccionó

La casa de los famosos

¿Se arrepiente? Karina García y el dolor de cabeza por haber tenido cuenta en OnlyFans

Otras Noticias

Reforma pensional

Ciudadanos que no puedan pensionarse en Colombia tendrán mecanismo valioso para tener ingresos

Este mecanismo ayuda a las personas que no cumplieron con los requisitos de pensión.

Chile

Científicos hallaron el fósil de un mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia

El fósil es de hace 74 millones de años y corresponde al mamífero más pequeño conocido.

Nicolás Maduro

Maduro propone unir las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela en la frontera para luchar contra el narcotráfico

Copa Libertadores

Nacional sueña: Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Copa Libertadores

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?