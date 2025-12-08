"Me duele": Karina García sorprendió a todos con un inesperado y sentido mensaje

Karina García, que ha estado muy activa en las redes sociales desde que se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025, sorprendió a sus seguidores en la tarde de este 12 de agosto con un inesperado mensaje.

Y es que, aunque la modelo siempre se muestra feliz e, incluso, realiza dinámicas para divertirse con sus familiares, internautas e integrantes de su equipo de trabajo, en esta ocasión reveló que está golpeada anímicamente.

¿Cuál es la razón por la que Karina García no se está sintiendo bien? Descubra aquí en Noticias RCN su sentido mensaje.

Este fue el sentido mensaje con el que Karina García indicó que se siente golpeada anímicamente

Karina García, que tuvo una participación destacada en La Casa de los Famosos Colombia 2025, subió una historia en la que indicó que a pesar de que siempre trata de ignorar los malos comentarios, a veces estos la impactan y afectan notablemente su estado de ánimo.

Además, aseguró que no entiende por qué tantos internautas transmiten comentarios negativos cuando ella en todo momento trata de hacer el bien y promover la difusión de mensajes inspiradores.

Su reflexión fue la siguiente:

"A veces me canso de tanta mala vibra que me siguen tirando. Siempre me quedo callada, quizá por no darles poder a estas cosas o no darles importancia. Quiero ignorar casi siempre, estar enfocadita en lo mío, pero soy un ser humano, siento, lloro, me río y ojo, no soy perfecta ni me interesa serlo, pero, aunque no quiera, duele ver como el mundo sigue tirándome tanta mala energía cuando yo no le hago mal a nadie y jamás le desearía cosas malas a una persona por más daño que me hiciera", inició expresando Karina García.

"Vivo encerrada en mis cositas, con mis hijos y mi equipo. Este mundo necesita más amor. No vinimos a esta tierra a competir ni a dañar al otro, sino que todos podemos brillar sin apagar a nadie. Dios está conmigo siempre, lo puedo sentir", agregó.

Estas palabras estuvieron acompañadas de una foto en la que la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 apareció con los ojos cerrados y dejó ver que en este momento su ánimo no se encuentra tan bien.

¿Qué ha pasado con la relación de Karina García y Andrés Altafulla?

En los últimos días, en las redes sociales se ha especulado que Karina García y Andrés Altafulla habrían terminado. Sin embargo, en una entrevista que se publicó hace cuatro días, el cantante indicó que se sienten bien juntos y que están disfrutando de su romance.

Además, también manifestó que admira a Karina García por su personalidad y sus ganas de salir adelante y que se ha dado cuenta de que juntos se complementan de una gran manera.