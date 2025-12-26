Nigeria confirma que entregó información a EE.UU. antes de bombardeos contra el Estado Islámico

Nigeria informó este viernes que proporcionó datos de inteligencia a Estados Unidos sobre miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) antes de los ataques realizados el día de Navidad en el noroeste del país. Según el presidente Donald Trump, todos los objetivos “fueron diezmados” durante la ofensiva.

Los bombardeos, los primeros del ejército estadounidense en Nigeria bajo el actual gobierno, se produjeron tras meses en los que Washington advirtió que los cristianos enfrentaban allí una “amenaza existencial” equivalente a un “genocidio”, una narrativa rechazada por el gobierno nigeriano y analistas independientes.

Coordinación entre Washington y Abuja

El ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, aseguró al canal ChannelsTV que “fue Nigeria quien proporcionó información” a Washington. El Pentágono confirmó que los ataques se llevaron a cabo con el visto bueno del gobierno nigeriano.

Tuggar detalló que sostuvo dos conversaciones telefónicas con el secretario de Estado Marco Rubio antes de la operación: “Conversamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante cinco minutos antes de que comenzara”. El canciller añadió que el presidente Bola Tinubu dio “luz verde” a los bombardeos y que podrían repetirse en el futuro.

El Comando militar estadounidense en África señaló en la red social X que la ofensiva en el estado de Sokoto “mató a múltiples terroristas del EI” y se realizó “a petición de las autoridades nigerianas”.

Reacciones en terreno y debate religioso

Habitantes de pueblos remotos en Sokoto relataron el impacto de los ataques. “Escuchamos una explosión potente, que sacudió toda la ciudad, y todo el mundo tuvo miedo”, dijo Haruna Kallah, residente de Jobo. Según el ministro de Información nigeriano, se lanzaron 16 municiones desde drones MQ-9 Reaper.

Trump, por su parte, declaró al medio Politico que retrasó la operación para convertirla en un “regalo de Navidad” y escribió en su plataforma Truth Social que “ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria confirmó en un comunicado “ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante bombardeos aéreos”. Mientras algunos sectores celebraron la ofensiva, otros la criticaron como una escalada de tensiones religiosas en el país más poblado de África, donde ya se han registrado brotes de violencia sectaria.

Analistas independientes y el propio gobierno nigeriano insisten en que la violencia no debe encasillarse únicamente como persecución religiosa. Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de “especial preocupación” en materia de libertad religiosa y restringió la emisión de visados a ciudadanos nigerianos.

Nigeria, con más de 200 millones de habitantes, está dividida casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una amplia población cristiana en el sur, lo que convierte cualquier narrativa religiosa en un asunto altamente sensible.