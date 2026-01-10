CANAL RCN
Tendencias

La Casa de los Famosos 2026: cambios drásticos para la nueva temporada

La Casa de los Famosos Colombia 2026 llega con cambios drásticos en su interior, nuevos cuartos, colores renovados y una dinámica que promete más tensión. Conozca cuándo inicia y dónde verla.

La Casa de los Famosos 2026
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 10 de 2026
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expectativa por el regreso de La Casa de los Famosos Colombia 2026 está más alta que nunca. La tercera temporada del reality llega con transformaciones importantes que buscan renovar la experiencia tanto para los participantes como para los televidentes, marcando un antes y un después en la estética y la dinámica del programa.

“Ella presuntamente usó bots”: Valentino estalla contra Yuli a vísperas de ingresar a La casa de los Famosos
RELACIONADO

“Ella presuntamente usó bots”: Valentino estalla contra Yuli a vísperas de ingresar a La casa de los Famosos

Desde el primer vistazo, la casa sorprende con un rediseño que rompe con lo visto en ediciones anteriores. Los colores, las texturas y los espacios ahora reflejan una temporada más intensa, cargada de simbolismo y contrastes, anticipando que la convivencia no será nada sencilla.

Una casa renovada: colores, espacios y nuevos significados

Uno de los cambios más llamativos está en la sala, que adopta un estilo animal print, evocando un ambiente exótico e irreverente que promete conflictos, alianzas y momentos inesperados.

¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?: otra mirada con un análisis binocular del juego
RELACIONADO

¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?: otra mirada con un análisis binocular del juego

La entrada también fue transformada: tonos verdes, elementos naturales y círculos de colores le dan vida a un espacio clave donde se concentran emociones fuertes, desde reencuentros hasta despedidas dolorosas.

La terraza dejó de ser solo un lugar para pruebas físicas. Ahora será un punto de encuentro para conversar, analizar y hasta “juzgar” lo que ocurre dentro de la casa, convirtiéndose en un escenario estratégico para la convivencia.

En los pasillos, otro detalle simbólico llama la atención. Las tradicionales fotos de los participantes fueron reemplazadas por ilustraciones tipo superhéroe, una representación visual que resalta la fortaleza y el poder de cada famoso dentro del juego.

Nuevos cuartos, nuevos bandos y fecha de estreno

Los cuartos también cambian radicalmente. Ya no se llamarán Fuego y Agua, como en 2025. En esta edición, los equipos se dividirán entre Calma y Tormenta, dos conceptos que reflejan personalidades opuestas y anticipan choques constantes. Además, el cuarto del líder ahora se conocerá como El cuarto del poder, reforzando su importancia estratégica.

“Me cogió odio”: Mariana Zapata revela que nominará a Manuela Gómez en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

“Me cogió odio”: Mariana Zapata revela que nominará a Manuela Gómez en La Casa de los Famosos

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se estrena este lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. por el Canal RCN.

Los televidentes también podrán seguir la convivencia en tiempo real y acceder a contenido exclusivo a través de la app y plataformas digitales del canal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Aplazan esperado concierto en Bogotá: banda internacional da nueva fecha para 2026

Yina Calderón

Yina Calderón confiesa qué siente por el ex de Aída Victoria Merlano y enciende las redes

Artistas

"Me intervinieron": reconocida presentadora y actriz tuvo que ser operada de urgencia tras diagnóstico de cáncer

Otras Noticias

ELN

MinDefensa confirma neutralización de alias Santiago, cabecilla del ELN

Su neutralización, según el Ministerio de Defensa, desarticula la cadena de mando del cartel del ELN.

Educación

Útiles, descuentos y subsidios: ¿Cuándo y dónde será la Feria Escolar Compensar 2026?

La Feria Escolar 2026 se presenta como una opción para planificar compras, acceder a descuentos y usar el Subsidio Educativo antes del inicio del año escolar.

Fútbol internacional

Impactante confesión de un exjugador del Chelsea: “Solo me quedan días de vida”

Venezuela

Confirman la liberación de los presos políticos Virgilio Laverde y Didelis Raquel Corredor

Cuidado personal

Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?