La Casa de los Famosos 2026: cambios drásticos para la nueva temporada

La expectativa por el regreso de La Casa de los Famosos Colombia 2026 está más alta que nunca. La tercera temporada del reality llega con transformaciones importantes que buscan renovar la experiencia tanto para los participantes como para los televidentes, marcando un antes y un después en la estética y la dinámica del programa.

Desde el primer vistazo, la casa sorprende con un rediseño que rompe con lo visto en ediciones anteriores. Los colores, las texturas y los espacios ahora reflejan una temporada más intensa, cargada de simbolismo y contrastes, anticipando que la convivencia no será nada sencilla.

Una casa renovada: colores, espacios y nuevos significados

Uno de los cambios más llamativos está en la sala, que adopta un estilo animal print, evocando un ambiente exótico e irreverente que promete conflictos, alianzas y momentos inesperados.

La entrada también fue transformada: tonos verdes, elementos naturales y círculos de colores le dan vida a un espacio clave donde se concentran emociones fuertes, desde reencuentros hasta despedidas dolorosas.

La terraza dejó de ser solo un lugar para pruebas físicas. Ahora será un punto de encuentro para conversar, analizar y hasta “juzgar” lo que ocurre dentro de la casa, convirtiéndose en un escenario estratégico para la convivencia.

En los pasillos, otro detalle simbólico llama la atención. Las tradicionales fotos de los participantes fueron reemplazadas por ilustraciones tipo superhéroe, una representación visual que resalta la fortaleza y el poder de cada famoso dentro del juego.

Nuevos cuartos, nuevos bandos y fecha de estreno

Los cuartos también cambian radicalmente. Ya no se llamarán Fuego y Agua, como en 2025. En esta edición, los equipos se dividirán entre Calma y Tormenta, dos conceptos que reflejan personalidades opuestas y anticipan choques constantes. Además, el cuarto del líder ahora se conocerá como El cuarto del poder, reforzando su importancia estratégica.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se estrena este lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. por el Canal RCN.

Los televidentes también podrán seguir la convivencia en tiempo real y acceder a contenido exclusivo a través de la app y plataformas digitales del canal.