Así fue el primer beso entre Karina García y Marlon Solorzano en La Casa de los Famosos

El reality show "La Casa de los Famosos Colombia" llama la atención de los televidentes con sus dinámicas y relaciones emergentes.

Uno de los momentos más comentados recientemente fue el primer beso entre Karina García y Marlon Solórzano, marcando el inicio de un posible romance en la casa.

Así fue el primer beso entre Karina y Marlon

Tras días de coqueteos y acercamientos, Karina y Marlon compartieron un apasionado beso que sorprendió a muchos. Este gesto no formó parte de ningún juego o reto, sino que surgió de manera espontánea, evidenciando la química entre ambos participantes.

Durante una conversación en la cocina, después de la fiesta de ángeles del 1 de febrero, la pareja se despidió con un beso de buenas noches, sellando así su creciente conexión.

La relación entre Karina y Marlon no ha pasado desapercibida para sus compañeros ni para la audiencia. Aunque duermen en habitaciones separadas —Karina en la habitación Fuego y Marlon en la habitación Agua—, esto no ha sido un obstáculo para que su vínculo se fortalezca.

Anteriormente, Karina había mencionado que aún no era el momento adecuado para besarse y que Marlon debía ganárselo. Sin embargo, en una conversación con La Jesuu, confesó: "A mí me encanta estar con él, más raro, con lo difícil que es que alguien me guste".

Este primer beso generó diversas reacciones entre los seguidores del programa. Algunos celebran la formación de la nueva pareja, mientras que otros se muestran escépticos, cuestionando si se trata de una estrategia de juego.

¿Qué otra relación se está dando en LCDLF?

En La Casa de los Famosos Colombia, la relación entre José Rodríguez y Yaya Muñoz también se está fortaleciendo. Desde el inicio del programa, ambos han mostrado una conexión especial que ha ido fortaleciéndose con el tiempo.

Recientemente, José y Yaya compartieron un instante significativo que no pasó desapercibido. Entre risas y miradas cómplices, ambos demostraron la química que existe entre ellos, dejando entrever la posibilidad de un romance en ciernes. Sin embargo, todavía no se han besado.