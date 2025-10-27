¡Se reveló el segundo grupo de aspirantes para ingresar a La Casa de los Famosos Colombia! LINK oficial para votar

El domingo 26 de octubre, en el cierre del fin de semana, se confirmó que Nicolás Arrieta, con el 52.7% de los votos, fue el primer elegido por los televidentes para ser el primer integrante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Y, de inmediato, en la mañana de este 27 de octubre de 2025, en las redes oficiales de La Casa de los Famosos se reveló al segundo grupo de aspirantes, que está integrado por cuatro mujeres.

¿Quiénes son? ¿Qué deben hacer los televidentes para escoger a su favorita y votar por ella? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¡Todo definido! Este es el segundo grupo de aspirantes para ingresar a La Casa de los Famosos Colombia 2026

El segundo grupo de aspirantes para hacer parte de una nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia, es el siguiente:

Alejandra Martínez, que es creadora de contenido.

Eli López, que es influencer.

Alexa Torrex, que es cantante e influencer.

Clara Diago, que es creadora de contenido.

Tina Janna, que es modelo y creadora de contenido.

Paola Cospi, que es modelo fitness.

Alejandra Martínez ha manifestado que se considera una persona competitiva, estratega y que, según su punto de vista, los amigos no existen.

En el caso de Eli López, está segura que si le toca ser villana, puede asumir el rol sin ningún problema. Además, no le cierra las puertas a enamorarse dentro de 'la casa más famosa del país'.

Por su parte, Alexa Torrex ha indicado que se destaca por su carácter fuerte y que si debe traicionar a alguien en La Casa de los Famosos para poder seguir avanzando, no tiene problema.

Mientras tanto, Clara Diago se describió como una mujer que explota feo, pero que quiere aportar alegría en el reality.

Tina Janna, la modelo y creadora de contenido, está convencida de que con ella la casa "puede arder" y que no tiene problema en enfrentar a nadie.

Y, en cuanto a Paola Cospi, ha detallado que sus armas secretas son el carisma, la energía y la seducción.

Este es el LINK oficial para votar en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Para elegir la aspirante favorita en el segundo grupo de La Casa de los Famosos Colombia 2026, los televidentes deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de La Casa de los Famosos Colombia. Hacer clic en el cajón de 'votaciones abiertas'. Iniciar sesión. Elegir a la aspirante favorita. Hacer clic en 'votar'.

Recuerde que se puede votar hasta el domingo 2 de noviembre y que el resultado se revelará en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche.