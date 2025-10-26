Nicolás Arrieta es el primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026

Luego de una semana de votaciones, se conoció a la primera persona que estará para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Quién es la persona confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026?

Se trata del creador de contenido e influencer, Nicolás Arrieta, quien obtuvo la mayor cantidad de votos y se posicionó como uno de los primeros participantes para entrar al reality.

Recordemos que El Jefe abrió las votaciones el pasado 20 de octubre a las 7 a.m. y desde ese momento, se pudo conocer al grupo de aspirantes, quien estaba conformado por Javier Gómez, Juanhi Brodie, Carlos Grande, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Nicolás Arrieta.

Los resultados quedaron de la siguiente manera

Juan Diego Becerra: 0.70%

Carlos Grande: 1.40%

Juanchi: 6.30%

Juandi Duque: 5.60%

Javier Gómez: 33.30%

Nicolás Arrieta: 52.70%

¿Quién es Nicolás Arrieta, primer habitante para La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Arrieta, creador de contenido de 34 años nacido en Bogotá, ha revelado que pasó varias semanas en un proceso de rehabilitación, una experiencia que, según él, podría resultarle útil dentro del reality.

Su participación promete ser bastante particular, ya que ha bromeado diciendo que “lo más raro que podría pasar es que se porte bien”. Además, aseguró que no le incomoda comer lo mismo durante varios días y que tanto el encierro como la desconexión no representarían un problema para él.