Link para votar para que su favorito ingrese a La Casa de los Famosos 2026

Este 20 de octubre se conoció el primer grupo de candidatos para ingresar a La Casa de los Famosos 2026. Así puede votar por su favorito.

octubre 20 de 2025
08:36 a. m.
La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está cada vez más cerca y promete ser una de las más comentadas del 2026.

La casa de los famosos Colombia 2026: ¿quiénes conforman el primer grupo de aspirantes?
Los fanáticos del reality ya pueden participar en la elección del primer habitante de la casa más famosa del país, en una votación que definirá quién dará el primer paso rumbo al encierro televisivo.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Desde este lunes 20 de octubre están abiertas las votaciones para elegir al primer participante oficial de La Casa de los Famosos Colombia 3. Para hacerlo, solo debes seguir estos pasos:

¿Cuándo empiezan las votaciones para elegir a los habitantes de La casa de los famosos Colombia?
  • Ingresa al sitio web oficial lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tableta o computador.
  • Dirígete a la sección “Votaciones”.
  • Inicia sesión o crea tu cuenta gratuita.
  • Conoce a los aspirantes y selecciona a tu favorito.
  • Confirma tu voto para hacerlo válido.Las votaciones estarán disponibles hasta el domingo 26 de octubre a las 4:00 p.m., y el nombre del primer participante se revelará esa misma noche a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Este es el primer grupo de aspirantes para ingresar a LCDLFC 3

Entre los candidatos destacan personalidades con mucho carisma y trayectoria en redes sociales:

  • Carlos Grande del Gallego (38 años, Medellín), deportista y entrenador.
  • Javier Gómez, bailarín, DJ y creador de contenido de Barranquilla.
  • Juan Diego Becerra, influencer con raíces caleñas.
  • Juanchin, humorista digital de Bogotá.
  • Nicolás Arrieta, uno de los influencers más reconocidos del país y pionero del contenido digital.

El público tendrá la última palabra para decidir quién cruzará primero la puerta del nuevo set de La Casa de los Famosos Colombia 2026, un programa que promete emociones, alianzas y muchas sorpresas.

