Primer nominado: esto es lo que pasará en el primer capítulo de La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes se tendrán que enfrentar a distintos retos desde su primer día en la casa más famosa del país.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 12 de 2026
09:05 p. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 ya ingresaron a las instalaciones del exitoso reality del Canal RCN por lo que cada uno tuvo la oportunidad de hacer el respectivo reconocimiento del lugar para apropiarse de este.

Rencillas, estrategias, conquistas, entre otras polémicas que, desde ya, han empezado a apropiarse de la casa más famosa del país. Pese a la gran emoción de todos los participantes, Marcelo Cezán dio a conocer algunos de los acontecimientos más importantes que se desarrollarán tan solo en el primer capítulo.

Decisiones importantes en La Casa de los Famosos

No cabe duda de que el reality empezó con bastante contundencia, pues los primeros famosos en ingresar fueron Marilyn Patiño y Campanita, quienes tuvieron el privilegio de hacer la primera exploración del terreno.

Pese a que los primeros instantes estuvieron llenos de alegría, Marcelo dio a conocer decisiones trascendentales, pues durante el primer capítulo se conocerá al líder de la semana, al primer nominado y la organización de las respectivas habitaciones.

Así mismo, la tensión en la casa ya logró sentirse entre algunos participantes. Este fue el caso de Marilyn Patiño y Mariana Zapata, quienes, durante su entrada, decidieron distanciarse y no darse un saludo de bienvenida.

Cabe recordar que la actriz dio a conocer, en el más reciente conversatorio, que no se encuentra de acuerdo con las presuntas intenciones de Zapata, quien, según sus declaraciones, tendría el objetivo de encontrar “un hombre proveedor”.

Estos son los 23 participantes confirmados

No cabe duda de que el ‘Jefe’ tuvo la oportunidad de sorprender con la selecta cúpula de famosos que logró conformar para la tercera temporada del programa. Este es el listado de jugadores confirmados para la tercera temporada.

Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valerie de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe, Mariana Zapata, Sofía Jaramillo y Valentino Lázaro.

