Participantes de La Casa de los Famosos Colombia se despiden de su intimidad

Algunos famosos tuvieron la oportunidad de despedirse de su soledad y compartir detalles de los objetos que ingresarán al reality.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 12 de 2026
07:13 p. m.
Colombia entera se encuentra a la expectativa del próximo estreno de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN que promete ser una de las temporadas más polémicas a raíz de la cantidad de protagonistas icónicos que fueron seleccionados por el ‘Jefe’.

Por esto, a horas de que los famosos ingresen a la competencia, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de compartir cuáles los principales objetos con los que ingresarán a la casa más famosa del país.

Participantes de La Casa de los Famosos se despiden

Los 23 participantes ya se encuentran listos para ingresar a las instalaciones del reality y desconectarse de la realidad durante los próximos meses. Aunque hay gran expectativa, algunas de las celebridades han manifestado su temor ante los posibles conflictos que se desarrollen en medio de la competencia, pues son grandes las diferencias que, desde ya, han puesto en el ojo del huracán a varios jugadores.

Algunos de estos se sinceraron y mostraron distintos objetos, mientras tuvieron la oportunidad de alojarse en su respectiva habitación de hotel para alejarse de la sociedad y sus respectivos familiares.

Según Valerie de la Cruz, es importante hacer uso de vestidos que resalten su figura, especialmente a la hora de nominar a sus contrincantes de competencia. También, mostró que llevará consigo fotografías de su esposo para poder recordarlo al encontrarse distanciados.

En el caso de Sara Uribe, quien posee experiencia en este tipo de formatos, recalcó que llevará brazaletes que la ayuden a canalizar su energía, pues considera que es de suma importancia poder meditar y encontrar espacios para conectar profundamente. La foto de su hijo también resalta en medio de su equipaje.

No obstante, en el caso de Valentina Lázaro la situación no es del todo planificada ya que explicó que no posee el vestuario con el que ingresará al famoso programa. En el caso de Juanda Caribe, quien ingresará una máscara de la famosa Marimonda, prometió regalar un obsequio a una persona bogotana que aprenda diez frases “costeñas”.

Manuela y Sara responden las críticas

Por otro lado, las dos participantes rompieron el silencio sobre las críticas que han recibido por parte de algunos internautas, quienes las han juzgado por ingresar al programa e interrumpir sus labores como madres.

Ante dichos reclamos, las mujeres manifestaron que su decisión se vio fuertemente influencia para mejorar las condiciones de vida de sus hijos, pues buscan su bienestar al ser actualmente “madres solteras”.

