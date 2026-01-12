¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos? reunirá dos invitadas de lujo: ¿de quiénes se trata?

No cabe duda de que el país entero se encuentra a la expectativa de la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, la tercera entrega del exitoso reality del Canal RCN que ha logrado catapultarse como uno de las competencias más aclamadas por la audiencia.

Por esto, con este estreno también se podrá disfrutar del formato ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?, un espacio que conecta lo que pasó, lo que está pasando y lo que viene en la competencia.

¿En qué consiste este formato?

Este formato es un análisis binocular del juego y va dirigido a los fieles fanáticos de la competencia más famosa del país. Por esto, las estrategias y los datos permitirán no solo analizar, sino prever las jugadas más trascendentales.

Este exclusivo espacio podrá ser visto a partir de este lunes 12 de enero a las 8:00 p.m., en una transmisión exclusiva por la app del Canal RCN y YouTube.

Bajo la conducción de los panelistas Néstor Parra y Roberto Velásquez, este formato combina un análisis real, profundo y sin maquillaje. Este se define como un compromiso diario con la verdad del juego para analizar y prever estrategias con datos.

Invitadas especiales para el primer capítulo

Millones de fanáticos se están preparando para ser testigo del estreno de una de las temporadas más prometedoras del reality por lo que su primer capítulo estará cargado de emociones y contundentes sorpresas que dejarán atónitos a todos los espectadores.

No obstante, ya se revelaron los nombres de las dos primeras invitadas que estarán en el formato ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos? por lo que, en su noche de estreno, los colombianos tendrán el privilegio de contar con la presencia de Karina García y Yina Calderón, quienes acompañarán a los panelistas durante la primera noche de análisis.

Participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Sin duda alguna, el ‘Jefe’ sorprendió, con el selecto grupo de famosos que participarán en la tercera temporada. Por esto, conozca aquí el listado completo:

Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valerie de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe, Mariana Zapata, Sofía Jaramillo y Valentino Lázaro.