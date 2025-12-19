La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya tiene hora: atento al estreno

La cuenta regresiva terminó para los seguidores de los realities en Colombia. El Canal RCN confirmó oficialmente la hora de estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el formato de convivencia más comentado y visto de la televisión nacional.

La nueva edición llegará cargada de expectativas y un elenco que promete generar conversación desde el primer día.

El reality abrirá nuevamente sus puertas el lunes 12 de enero de 2026, fecha en la que comenzará una temporada cargada de emociones. Desde ese día, los televidentes podrán seguir de cerca la convivencia, los conflictos, las alianzas y las estrategias de los participantes que aceptaron el reto de vivir bajo cámaras las 24 horas.

Hora de estreno de La Casa de los Famosos Colombia 3

Según informó el canal, La Casa de los Famosos Colombia 3 se emitirá en el horario estelar de las 8:00 p. m. a 10:00 p. m., consolidándose como uno de los pilares de la nueva programación nocturna.

La gala de estreno contará con la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes volverán a ser los encargados de presentar a los participantes, explicar las reglas de la competencia y dar inicio oficial a esta nueva etapa del reality.

La dupla de presentadores se ha convertido en una de las más reconocidas del formato, gracias a su dinamismo y cercanía con el público.

After Show regresa en La Casa de los Famosos Colombia

Una vez finalice la gala principal, los seguidores del programa podrán continuar conectados con el After Show, que se emitirá de 10:00 p. m. a 10:30 p. m.

Este espacio complementario permitirá analizar lo ocurrido dentro de la casa, repasar los momentos más polémicos y conocer reacciones que no siempre se ven en la transmisión principal.

La conducción del After Show estará a cargo de Karen Sevillano y Vicky Berrío, quienes regresan con su estilo directo, humor ácido y comentarios espontáneos.

Ambas prometen convertirse nuevamente en la voz crítica del público, interpretando lo que ocurre dentro del reality y generando debate en redes sociales.