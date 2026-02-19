¡Conmoción en La Casa de los Famosos! Cuatro participantes muy importantes están en riesgo de eliminación

En la noche del 18 de febrero, la tensión volvió a ser protagonista en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Como todos los miércoles, se llevó a cabo una nueva jornada de nominación y, por intermedio de unos sobres, los participantes conocieron si tenían que revelar sus votos en público o en el confesionario.

Además, Beba y Alexa Torrex utilizaron los poderes obtenidos en el inicio de la semana y, finalmente, hasta este momento, 10 participantes quedaron en riesgo de eliminación. ¿Quiénes son?

Estos son los participantes que están en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Entre los 10 participantes que están en la placa, se encuentran cuatro que han sido perfilados en el grupo de los 'favoritos'. Ellos son Nicolás Arrieta, Manuela Gómez, Valentino Lázaro y Karola.

Nicolás fue castigado por el 'jefe', Karola y Valentino fueron nominados por la casa y Manuela fue una de las elegidas por Beba, que es la líder de la semana.

Además, los otros participantes que están en riesgo de eliminación son:

Yuli Ruiz: elegida por Beba, la líder. Alexa Torrex: nominada por la casa. Alejandro Estrada: nominado por la casa. Juanse Laverde: nominado por el público. Tebi Bernal: nominado por un sobre. 'Campanita': nominado por el último eliminado.

¿Qué participantes tienen inmunidad en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la noche del 18 de febrero no solo se comenzó a conformar la placa de nominación, sino que también se conoció que cuatro participantes tienen inmunidad hasta el fin de la semana. Ellos son:

Beba, por ser la líder de la semana.

Lady Noriega, por acabar de ingresar.

Juan Carlos Arango, por acabar de entrar.

Maiker, por la suerte de un sobre.

Recuerde conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la pantalla principal y de la App del Canal RCN.