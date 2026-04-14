¿Se acabó la amistad?: Mariana y Beba protagonizaron contundente pelea en La Casa

El país tiene las miradas puestas sobre los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, quienes han protagonizado un sin fin de contenidos que ya son virales en todas las redes sociales.

Tras la más reciente conformación del top 10 de la tercera temporada, cientos de fanáticos ya han dado a conocer a sus favoritos y sus posibles candidatos para llevarse los 400 millones de pesos.

No obstante, el caos se ha apoderado en reiteradas ocasiones de la competencia ya que los retos del juego han generado discordia entre jugadores que incluso han sostenido vínculos afectivos desde el mes de enero.

¿Qué pasó entre Beba y Mariana?

Los jugadores se encuentran disputándose la nueva prueba por el presupuesto semanal que les dará la pauta sobre la cantidad de comida que podrán consumir durante los próximos seis días. Por esto, el nuevo desafío los ha llevado a todos a tener que unirse para lograr un objetivo común: comer adecuadamente después de varios días sin poder hacerlo.

Ante la dificultad del reto, la tranquilidad se fue esfumando y el desespero se fue adueñando de algunos. Este fue el caso de Mariana Zapata, quien manifestó sentirse aturdida por los gritos que se encontraba protagonizando su amiga Beba.

Por esto, la creadora de contenido decidió hacerle la sugerencia a la mujer, quien expresó su inconformidad con el reclamo que estaba recibiendo de su parte.

“No voy a hablar (...) ayer estaba gritando para ayudarte y casi me quedo sin voz por apoyarte. Ahora me acaba de decir que todos estaban gritando, me duele horrible y no sabes cuánto. Cada vez que discutimos me dice cosas súper ofensivas”, manifestó.

El momento elevó su temperatura ya que Mariana decidió confrontar a su compañera al manifestarle que no se encontraba de acuerdo con la actitud que tomó frente al reclamo. Por esto, la llegó a comparar con una niña pequeña.

Alejandro Estrada y Beba se abrazan

Otro de los hechos que más han llamado la atención entre todos los fanáticos del reality fue el más reciente encuentro entre Alejandro y Beba, quienes durante todo el juego han sido rivales a causa de sus más fieles diferencias.

Sin embargo, la dinámica del amigo secreto los llevó a unirse ya que la mujer tuvo que darle un regalo al actor. Por esto, ambos protagonizaron un abrazo que por poco se convirtió en un beso.