Circulart 2026: Medellín recibe el mercado musical más importante de Iberoamérica

Del 4 al 7 de junio, Medellín acogerá la décima séptima edición de Circulart, un evento que trasciende el concepto de mercado musical para consolidarse como plataforma de negocios, reflexión académica y vitrina artística.

Con el respaldo de la Alcaldía de Medellín, Comfama y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, este encuentro reunirá a artistas, programadores y profesionales de la industria de más de 15 países.

Durante 17 años, Circulart ha tendido puentes para que proyectos musicales de Colombia e Iberoamérica encuentren escenarios internacionales.

En esta edición, la programación se dividirá en tres componentes: zona de negocios, zona de conversación y zona de presentaciones artísticas, con showcases abiertos al público mediante inscripción previa.

Showcases: 27 presentaciones de 11 países

El Festival Showcases se inició este viernes 5 de junio e irá con programación hasta el domingo 7 de junio en el Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno y el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Serán 27 presentaciones de media hora cada una, con artistas de México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Haití, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela, además de agrupaciones nacionales como Ferales, Bajo Tierra y Killabeatmaker.

Según el curador brasileño Felipe França González, la programación ofrecerá “un recorrido que va desde las raíces hasta las nuevas exploraciones: músicas tradicionales colombianas en diálogo con lenguajes actuales, la potencia y sofisticación de la escena brasileña, nuevas expresiones del rock latinoamericano, así como proyectos que transitan por la diáspora afro, la psicodelia tropical, el jazz fusión y la canción de autor”.

Seminario y conversaciones sobre música y derechos digitales

El Seminario de Derechos Digitales (SEDD) se desarrollará del 4 al 6 de junio en la Cámara de Comercio de Medellín, con expertos de Brasil, México, Argentina, España e Italia, quienes abordarán los retos de la industria frente a la inteligencia artificial y los derechos de autor. Además, el Circulart Lab reunirá a compositores y supervisores musicales para discutir la creación de música para cine y medios audiovisuales.

La programación también incluye charlas con autoridades locales y líderes culturales. Entre ellas, la conversación sobre “Medellín Capital Creativa” y un diálogo sobre la Ley de la Música con el representante Daniel Carvalho.

Con estas actividades, Circulart 2026 reafirma a Medellín como un nodo cultural y musical de Iberoamérica, donde la identidad artística se convierte en el mayor activo.