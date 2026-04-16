¿Quién paga las reparaciones en arriendo? Claves para inquilinos en Colombia

Las discusiones entre arrendadores e inquilinos por arreglos en la vivienda son más comunes de lo que parece. Sin embargo, la legislación colombiana establece reglas claras sobre quién debe asumir estos costos.

La Ley 820 de 2023 define cuándo un propietario debe responder económicamente y en qué situaciones un arrendatario puede exigir un reembolso.

En términos generales, el punto clave está en el tipo de reparación realizada y en si el inquilino actuó de manera justificada. Entender esta diferencia puede evitar conflictos y, en algunos casos, permitir recuperar dinero invertido en el inmueble.

¿Cuándo el propietario debe reembolsar al inquilino en Colombia?

Según la norma, el arrendador debe asumir las llamadas reparaciones indispensables o necesarias. Estas son aquellas que garantizan que la vivienda siga siendo habitable, como daños en tuberías, problemas estructurales o fallas en servicios básicos.

Si el propietario no atiende estas situaciones a tiempo, el inquilino puede realizar la reparación y solicitar el reembolso. Para ello, debe cumplir tres condiciones: haber informado previamente, demostrar que el daño no fue causado por su uso y evidenciar que el arrendador no respondió oportunamente.

En este escenario, el arrendatario puede reclamar el dinero incluso por vía judicial, siempre que tenga pruebas como facturas, registros y soportes del gasto realizado.

¿Qué reparaciones no deben ser reembolsadas por el arrendador?

No todas las intervenciones en el inmueble generan derecho a reembolso. Las reparaciones locativas, como pintura, pequeños arreglos o mantenimiento por uso cotidiano, deben ser asumidas por el inquilino.

Por otro lado, las mejoras útiles como aquellas que aumentan el valor del inmueble, como remodelaciones o instalaciones adicionales no son obligatoriamente reembolsadas si no cuentan con autorización del propietario.

En estos casos, el arrendatario solo podrá retirar los materiales utilizados, siempre que no cause daños a la propiedad.

Además, el contrato de arrendamiento juega un papel determinante. Sus cláusulas pueden definir responsabilidades específicas, por lo que revisarlo detalladamente es fundamental antes de asumir cualquier gasto.

La Ley 820 de 2023 busca equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, pero también exige que ambas partes actúen con claridad y respaldo documental.

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Por estas razones, conocer estas reglas permite evitar pérdidas económicas y resolver conflictos de manera más efectiva y transparente.