¡Se estrena La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hora, fecha y LINK OFICIAL para ver en vivo las 24 horas

La Casa de los Famosos Colombia volverá a abrir sus puertas este lunes 12 de enero de 2026.

Cada uno de los participantes comenzarán a revelar sus cartas desde el principio y a dar indicios de cómo será su convivencia a lo largo del reality.

Además, como sucedió en la segunda temporada, los televidentes podrán ser testigos de todo lo que ocurra en 'la casa más famosa de Colombia' durante las 24 horas.

¿A qué hora será el estreno de La Casa de los Famosos Colombia 2026? ¿Hasta qué hora se emitirá la gala principal? ¿Cuál es el link para conectarse con la transmisión durante las 24 horas? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta es la fecha, la hora y el LINK OFICIAL para ver las 24 horas La Casa de los Famosos Colombia 2026

La Casa de los Famosos Colombia 2026 se estrenará este lunes festivo 12 de enero, a las 8:00 de la noche, y se emitirá en la pantalla principal del Canal RCN hasta las 9:30.

Sin embargo, posteriormente, los televidentes podrán quedarse conectados con la transmisión en vivo a través de la App del Canal RCN, a la que se puede acceder haciendo clic aquí.

Recuerde que cada uno de los espectadores es fundamental en este reality de convivencia debido a que con el paso de los días comenzarán a elegir el futuro de los participantes.

Estos son los participantes que se han revelado en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Hasta el momento, La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene 23 participantes confirmados. Ellos son: