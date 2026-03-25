CANAL RCN
Tendencias

Manuela rompe en llanto al querer salir de La Casa de los Famosos: “Le daría la oportunidad a alguien más”

La mujer rompió en llanto en el más reciente juicio y manifestó su interés por darle su lugar en el juego a otra persona.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La nueva semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia ya ha generado amplias reacciones entre todos los participantes, quienes se han sumado a las dinámicas propuestas con el ‘Jefe’ con cierto grado de miedo y desconfianza.

Ante el más reciente ingreso de tres exjugadores, algunos famosos expresaron su inconformidad con varias de las reglas de la casa más famosa del país.

Por esto, se han abierto nuevos espacios en los que las celebridades han logrado sincerarse y hablar de sus más fieles sentimientos al estar en la casa más famosa del Colombia.

Confirman el remake de la película ‘Si yo tuviera 30’: ¿quiénes serán sus nuevos protagonistas?
RELACIONADO

Confirman el remake de la película ‘Si yo tuviera 30’: ¿quiénes serán sus nuevos protagonistas?

¿Qué pasó con Manuela Gómez en La Casa de los Famosos?

Manuela Gómez ha generado un gran debate ya que cientos de fanáticos han manifestado, en redes sociales, su interés por ver más contenido por parte de una de las figuras públicas más polémicas del año 2012 al participar en Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN.

Sin embargo, la antioqueña ha manifestado, en varias ocasiones, su sentimiento de nostalgia y desespero ante la ausencia de su pequeña hija, quien llegó a visitarla durante uno de sus congelados en el programa.

Ante los problemas de salud que le han impedido participar en algunas pruebas y su situación sentimental, Valentino Lázaro acusó a la mujer, en el más reciente juicio, de no generar el contenido esperado.

Pese a los argumentos del hombre, Gómez subió al atrio para defenderse. Fue allí en donde la mujer rompió en llanto y aceptó el término de “mueble” dentro del juego ya que explicó que la “falta de empatía” de sus compañeros no les iba a permitir comprender lo que ella se encontraba experimentando.

“Es totalmente cierto, estoy en una casa encerrada y extraño demasiado a mi hija. Estoy presente, pero es como si no estuviera aquí. Si le pudiera dar la oportunidad a alguien más para que la disfrute más que yo, se la daría”, explicó la mujer.

Así mismo, Manuela manifestó que no siempre se encuentra dispuesta a dar el 100% suyo todos los días por lo que hizo énfasis en que si sigue ahí es porque cree que debe “evolucionar”.

Karol G llevará a dos fanáticos a su próxima presentación en el Coachella 2026
RELACIONADO

Karol G llevará a dos fanáticos a su próxima presentación en el Coachella 2026

Valentino le responde a Manuela

Ante la reacción de la mujer, Valentino decidió levantar su mano, en medio de la dinámica, para expresar sus disculpas ya que explicó que no tenía idea de la situación por la que se encontraba atravesando. Así mismo, hizo énfasis en las razones que lo llevaron a exigirle a su compañera la realización de más contenido dentro del formato.

“No sabía que te sentías de esta manera y no participabas (...) si te hago esta acusación es porque veo en ti una reina y un ícono que me encantaría que saliera. Lo lamento mucho y espero que puedas sentirte mejor pronto”, finalizó el hombre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cine

Confirman el remake de la película ‘Si yo tuviera 30’: ¿quiénes serán sus nuevos protagonistas?

Karol G

Karol G llevará a dos fanáticos a su próxima presentación en el Coachella 2026

Conciertos

Concierto de Conciertos en Bogotá 2026: artistas confirmados, fecha oficial y boletería

Otras Noticias

Metro de Bogotá

Así puede votar para elegir nombre para varias estaciones del Metro de Bogotá: conozca las opciones

Desde el 24 de marzo, los ciudadanos pueden participar en la votación para nombrar tres estaciones clave de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Ministerio de Vivienda

Crédito para acabados en vivienda VIS: opciones para completar su hogar tras la obra gris

Crédito para acabados en vivienda VIS: conozca las opciones para financiar pisos, baños y más tras recibir su casa en obra gris y mejorar su calidad de vida.

América de Cali

Conmebol modificó la hora del partido de América de Cali vs Macará por Sudamericana

Venezuela

Delcy Rodríguez cortó abruptamente su participación en foro: le iban a hacer preguntas incómodas

Semana Santa

Recomendaciones para comprar pescado en Bogotá durante Semana Santa 2026