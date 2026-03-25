Manuela rompe en llanto al querer salir de La Casa de los Famosos: “Le daría la oportunidad a alguien más”

La nueva semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia ya ha generado amplias reacciones entre todos los participantes, quienes se han sumado a las dinámicas propuestas con el ‘Jefe’ con cierto grado de miedo y desconfianza.

Ante el más reciente ingreso de tres exjugadores, algunos famosos expresaron su inconformidad con varias de las reglas de la casa más famosa del país.

Por esto, se han abierto nuevos espacios en los que las celebridades han logrado sincerarse y hablar de sus más fieles sentimientos al estar en la casa más famosa del Colombia.

¿Qué pasó con Manuela Gómez en La Casa de los Famosos?

Manuela Gómez ha generado un gran debate ya que cientos de fanáticos han manifestado, en redes sociales, su interés por ver más contenido por parte de una de las figuras públicas más polémicas del año 2012 al participar en Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN.

Sin embargo, la antioqueña ha manifestado, en varias ocasiones, su sentimiento de nostalgia y desespero ante la ausencia de su pequeña hija, quien llegó a visitarla durante uno de sus congelados en el programa.

Ante los problemas de salud que le han impedido participar en algunas pruebas y su situación sentimental, Valentino Lázaro acusó a la mujer, en el más reciente juicio, de no generar el contenido esperado.

Pese a los argumentos del hombre, Gómez subió al atrio para defenderse. Fue allí en donde la mujer rompió en llanto y aceptó el término de “mueble” dentro del juego ya que explicó que la “falta de empatía” de sus compañeros no les iba a permitir comprender lo que ella se encontraba experimentando.

“Es totalmente cierto, estoy en una casa encerrada y extraño demasiado a mi hija. Estoy presente, pero es como si no estuviera aquí. Si le pudiera dar la oportunidad a alguien más para que la disfrute más que yo, se la daría”, explicó la mujer.

Así mismo, Manuela manifestó que no siempre se encuentra dispuesta a dar el 100% suyo todos los días por lo que hizo énfasis en que si sigue ahí es porque cree que debe “evolucionar”.

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Valentino le responde a Manuela

Ante la reacción de la mujer, Valentino decidió levantar su mano, en medio de la dinámica, para expresar sus disculpas ya que explicó que no tenía idea de la situación por la que se encontraba atravesando. Así mismo, hizo énfasis en las razones que lo llevaron a exigirle a su compañera la realización de más contenido dentro del formato.

“No sabía que te sentías de esta manera y no participabas (...) si te hago esta acusación es porque veo en ti una reina y un ícono que me encantaría que saliera. Lo lamento mucho y espero que puedas sentirte mejor pronto”, finalizó el hombre.