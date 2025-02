Emiro tomó drástica decisión con Yaya tras las palabras de la Jesuu en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos tuvo el pasado lunes momentos donde los ánimos se calentaron luego de la sorpresiva visita de La Jesuu, participante que dijo adiós el pasado domingo.

Y es que la influenciadora, luego de su salida, no dudó en dejar unas contundentes declaraciones que dejaron varias dudas dentro de La Casa de los Famosos.

En su mensaje, La Jesuu, advirtió a Emiro sobre la verdadera forma de ser de Yaya, sugiriendo que la amistad de esta última podría no ser tan genuina como él cree.

Sus palabras resonaron con fuerza en la casa y, por supuesto, llegaron a oídos de Emiro, quien se sintió confundido y desorientado.

Emiro tomó decisión sobre su relación con Yaya dentro de la casa

Ante esta situación, Emiro ha manifestado sentirse confundido y con sentimientos encontrados. La amistad que ha construido con Yaya es importante para él, pero las palabras de La Jesuu lo han dejado con dudas sobre la lealtad y sinceridad de su amiga.

Emiro aseguró que las palabras de La Jesuu las sintió reales y más porque sabe ella no se atrevería a decir algo de tal magnitud sin argumentos.

"Yo analizo mucho la reacción de las personas y a Yaya no le sorprendió y trató, fue de responderle", dijo Emiro sobre la reacción de Yaya.

Sobre su relación con Yaya, el influenciador aseguró sentirse "confundido, desconfiado, no sé ni cómo sentirme. No puedo negar lo que dicen mis amigas, ellas no me van a decir eso por generar polémica".

