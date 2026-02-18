¿La bajaron? Yina Calderón no entró a La Casa de los Famosos de Telemundo y lanzó advertencia

La temporada 6 de La Casa de los Famosos de Telemundo, el reality más visto de América Latina, generó expectativas enormes cuando se anunció la participación de la influencer Yina Calderón.

RELACIONADO Yina Calderón confiesa qué siente por el ex de Aída Victoria Merlano y enciende las redes

Su nombre sonaba fuerte entre los concursantes confirmados, pero en los días previos al estreno algo cambió.

Yina calderón fue anunciada como panelista en La Casa de los Famosos 6

En la noche del martes, durante la presentación oficial del programa, la influencer colombiana apareció en escena… pero no como todos lo esperaban. Cuando la presentadora Ximena le preguntó directamente: “¿Están completos o vas a entrar?”, Yina sorprendió a propios y extraños con su respuesta.

“Están completos… No voy a entrar, pero desde aquí estaré observándolos minuciosamente a cada uno de ellos porque les voy a hacer la vida imposible desde afuera. Tendrán pesadillas conmigo.”

Un giro inesperado en La Casa de los Famosos

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos del reality. Hace semanas se había confirmado a Yina Calderón como participante de esta nueva edición que se estrenó el 17 de febrero de 2026 con un elenco lleno de nombres conocidos de la farándula y las redes sociales.

Sin embargo, tal como se vio en la gala de inicio del programa, Yina no entró como habitante dentro de la casa. Su papel será el de panelista, desde donde observará, comentará y probablemente sacará chispas con lo que sucede entre los concursantes dentro del reality.

¿Podría cambiar la historia?

Aunque por ahora Yina está fuera de la casa, expertos en entretenimiento aseguran que este tipo de movimientos no siempre son definitivos. Algunos creen que más adelante podría ingresar como concursante sorpresa, un clásico recurso que las producciones usan para mantener la emoción y generar más ruido en redes sociales.

Mientras tanto, los televidentes esperan con ansias ver cómo se desenvuelven dentro del reality figuras como Lupita Jones, Kunno, Caeli, Laura Zapata, Horacio Pancheri, Zoe Bayona, Curvy Zelma, entre otros, sin la presencia inicial de Yina en la convivencia.