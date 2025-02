Así fue la fuerte discusión entre Karen Sevillano y Yina Calderón en La Casa de los Famosos

La noche del 10 de febrero, La Casa de los Famosos Colombia vivió momentos de alta tensión con la entrada de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada.

Su llegada no pasó desapercibida, especialmente para Yina Calderón, con quien ha tenido diferencias en el pasado, algo que alteró la interna de la casa más famosa de Colombia.

Así fue la discusión entre e Karen Sevillano y Yina Calderón

Karen ingresó con una actitud desafiante, saludando a los participantes y lanzando indirectas que parecían dirigidas a Yina. su primera pulla fue: "A los que les caigo bien, les vengo a caer mejor; a los que les caigo mal, les vine a caer peor".

La situación escaló cuando Melissa Gate expresó su incomodidad por la falta de franqueza de algunos participantes. Yina, sintiéndose aludida, respondió de manera confrontativa. Karen intentó mediar, pero Yina, visiblemente molesta, le dijo: "Cállate que no es tu temporada, es la temporada de nosotros".

La respuesta de Karen fue: "Deja el show que no hay tarima, ¡qué pena!". La discusión continuó con Yina exclamando: "Estoy hablando con Melissa, no con Karen Sevillano. Usted, cállese la jeta que esta es la casa de nosotros".

Karen, sin perder la compostura, respondió entre risas: "Una de aquí no está soportando"... Después Karen presentó el After en vivo dentro de la casa y allí Yina no quiso participar

¿Cómo ver la Casa de los Famosos Colombia?

Para seguir de cerca estos acontecimientos, puedes sintonizar La Casa de los Famosos Colombia a través del Canal RCN o mediante su aplicación oficial, donde podrá ver , sin censura, el 24/7, además del after show.

La dinámica entre los participantes añade un componente de imprevisibilidad que mantiene a la audiencia al borde de sus asientos, esperando el próximo giro en esta intrigante convivencia.