La reacción de Marlon a los 'coqueteos' de Karina con Mateo en La Casa de los Famosos:

La Casa de los Famosos Colombia, se ha convertido en un hervidero de emociones, estrategias y, por supuesto, romances. Uno de los triángulos amorosos que más ha dado de qué hablar es el protagonizado por Karina, Marlon y Mateo.

Al comienzo de la competencia, la química entre Karina y Mateo era innegable, lo que desató un sinnúmero de comentarios en la casa. Sin embargo, fue Karina quien se decidió por quedarse con Marlon.

No obstante, Solórzano (Marlon) se despidió este domingo del famoso reality y descubrió escenas inéditas de la que es su pareja con Mateo, más conocido como 'Peluche'.

Reacción de Marlon al toallazo de Karina con Mateo

Tras su eliminación, el exparticipante de la Casa de los Famosos Colombia fue invitado al programa Buen Día Colombia del Canal RCN y allí descubrió una escena que lo dejó boquiabierto.

En las imágenes se pudo observar a Karina cambiándose de ropa mientras Mateo estaba en el cuarto. Allí, la influenciadora dejó ver de más de su cuerpo hacia Mateo, lo que desató una ola de comentarios.

Al ver estas imágenes, Marlon, pareja de la modelo, se mostró molesto: "Son detalles que a ningún hombre le gustaría que su pareja hiciera", dijo.

"Yo le dije que a mí no me gustan esas cosas porque primero como mujer, ella es consciente de lo que hace, no es boba. Yo la tuve en la mira y empecé a restarle puntos", agregó.