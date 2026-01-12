Primera pelea en La Casa de los Famosos 3: así fue el fuerte cruce entre Marcela Reyes y Valentino

La convivencia apenas comienza y La Casa de los Famosos Colombia 3 ya vivió su primer momento de alta tensión.

El reality, que se estrenó este lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m., dejó claro desde el primer capítulo que los roces y las polémicas no tardarán en aparecer.

Tras la presentación de los primeros 23 habitantes, el Jefe reunió a todos en la sala para anunciar una noticia clave mediante el primer “congelados” de la temporada: el ingreso de Marcela Reyes, quien se convirtió oficialmente en la habitante número 24.

El ingreso de Marcela Reyes desató la tensión

Marcela Reyes ingresó a la casa completamente cubierta, generando expectativa entre los participantes.

Sin embargo, el ambiente cambió de inmediato cuando se quitó la máscara y clavó su mirada en Valentino Lázaro, influenciador con quien ya existía una evidente tensión.

Sin rodeos, Valentino fue el primero en lanzar el ataque. “¿Tienes algo que decirme?”, preguntó frente a todos. La respuesta de Marcela fue directa y encendió la discusión: “¿Quieres rating desde ya?, es mi momento. Porque eres perfecto para colgarte de todo el mundo”.

Cruce de palabras subió de tono frente a todos

Lejos de calmarse, Valentino respondió con dureza y llevó la discusión a un terreno aún más sensible. “Vos te cuelgas de la religión para colgar tu imagen. Prefiero mil veces colgarme de polémicas que de la religión… colgados ambos”, lanzó el influenciador".

Marcela no se quedó callada y cerró el cruce con una frase que marcó el momento más fuerte del enfrentamiento. “Tú te crees grande, pero mi Dios es más grande que tú”, dijo con firmeza.

Así, La Casa de los Famosos 3 vivió su primera pelea apenas en el estreno, dejando claro que la convivencia será intensa y que Marcela Reyes y Valentino prometen ser protagonistas de nuevos choques en los próximos días.