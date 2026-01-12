CANAL RCN
Marcela Reyes, presentada EN VIVO como nueva participante de La Casa de los Famosos 3

Marcela Reyes fue presentada en vivo como nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 3. Conozca quién es y por qué su ingreso sacudió el reality.

enero 12 de 2026
09:37 p. m.
A las 8:00 p. m. comenzó oficialmente La Casa de los Famosos Colombia 3 del Canal RCN y, aunque el reality ya había generado expectativa por su renovado elenco, pocos esperaban un anuncio en vivo que sacudiera la casa desde el primer minuto.

Marcela Reyes, nueva habitante de La Casa de los Famosos

En medio de la sala, con los participantes ya instalados y atentos, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán hicieron una pausa clave en el programa para presentar a una nueva integrante.

El nombre resonó fuerte: Marcela Reyes, quien ingresó oficialmente como nueva participante del reality, desatando reacciones inmediatas dentro y fuera de la casa.

Marcela Reyes y todos los habitantes de La Casa de los Famosos 3

Esta tercera temporada llegó con varios cambios y una nómina de famosos que combina experiencia, polémica y alto reconocimiento.

Entre los participantes se destacan exprotagonistas de novela como Manuela Gómez y Sara Uribe, además de actores consolidados como Marilyn Patiño, Johana Fadul y Alejandro Estrada.

A ellos se suman influencers y creadores de contenido ampliamente conocidos por su personalidad y controversias en redes sociales, como Mariana Zapata, Maiker Smith y Nicolás Arrieta.

Sin embargo, la entrada de Marcela Reyes marcó un punto de quiebre apenas iniciado el programa, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del estreno de la tercera temporada.

¿Quién es Marcela Reyes y por qué su llegada genera expectativa?

Marcela Reyes es DJ, empresaria, modelo e influencer colombiana, reconocida por su trabajo en el género de la guaracha y por su fuerte presencia en redes sociales y escenarios musicales.

Nació el 3 de mayo de 1990 y ha construido una carrera sólida dentro de la música electrónica, consolidándose como una de las DJs más visibles del país.

Y es que en temporadas anteriores, Marcela ya había estado vinculada a La Casa de los Famosos como invitada en eventos, fiestas y dinámicas especiales relacionadas con el programa, donde incluso, tuvo diferencias con Karina García.

Vea la tercera temporada de la Casa de los Famosos Colombia desde este lunes 12 de enero a las 8:00 p.m. por la señal principal del Canal RCN. Recuerde que también puede hacerlo a través de la app.

