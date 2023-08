¿Cómo se veía el chef Jorge Rausch hace 30 años y con el cabello largo?

Jorge Rausch es una de las personalidades icónicas de MasterChef Celebrity. Un jurado con criterio y profesionalismo que, sin duda alguna, se ha ganado el cariño de los colombianos a lo largo de cada temporada.

Su recorrido por el mundo gastronómico lo ha catapultado como uno de los mejores guías para las celebridades que buscan quedarse con el primer lugar de la cocina mas importante del mundo. Entrar en el corazón de los participantes del reality como en el de las familias colombianas lo han llevado a crecer exponencialmente en sus redes sociales, donde no solo comparte contenido culinario, sino también un poco de su vida personal.

Una fotografía de cuando tenía 17 años revolucionó las redes sociales. En su cuenta de Instagran, en la que tiene 1,5 millones de seguidores, publicó una imagen que reveló cómo era hace tres décadas, cuando tenía una cabellera inimaginable.

Le puede interesar: MasterChef Celebrity anunció una nueva regla que aplicará a los participantes

La foto de Jorge Rausch muy joven

El chef cincuentón, amable, pero estricto y a su vez cariñoso, dejó ver un pasado que muchos de sus seguidores y los televidentes de MasterChef Celebrity no se imaginaba.

En un post de Instagram subió una foto de hace 36 años. Sin camiseta y en una playa se le ve a Jorge Rausch con una cabellera abundante, ondulada y de color castaño. Además de la mirada certera que caracteriza al chef.

La imagen que tiene más 16.100 me gusta ha alcanzado más de 450 comentarios, en la mayoría de los casos, positivos sobre cómo lucía el jurado de MasterChef.

Entre los mensajes que recibió destacan comentarios de este tipo:

“Me encantas más así”

“Qué guapo”

“Qué guapo desde joven, mi admiración”

La fotografía fue tomada en el año 1987, en las Islas Vírgenes, pues así lo dejó ver en el caption de la publicación.

Jorge Rausch reveló detalles de su intimidad

Rausch ha sido escogido en varias oportunidades como uno de los mejores chefs del país y en 2015 ocupó el puesto 18 en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants. Es el dueño de Criterión, escogido como el mejor restaurante durante tres años. Este establecimiento distinguido en Bogotá y en el país fue creado por el chef Jorge Rausch y su hermano Mark Rausch, con platos modernos e innovadores, brindando un ambiente sofisticado, en donde los clientes pueden disfrutar de preparaciones de alta calidad.

"Yo empecé a los 24 años en la cocina y cocinar profesionalmente es un trabajo físico, de rendimiento. A mí me costó mucho porque yo no era un talentoso y hábil, pero lo logré"

En cuanto a su vida personal, Rausch, en 'Lo que dura un tinto', reveló las razones que le costaron su matrimonio:

"Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia".

El chef sobre su vida en este momento, dijo ser "muy feliz. Yo antes no era tan feliz. Creo que he hecho el camino bien, disfruto la vida, me dedico tiempo a mí y a mis hijas, hago lo que me gusta y lo que no, pues no lo hago".