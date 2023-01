Claramente afectada: la frase de Shakira que desató la furia de la nueva pareja de Piqué

Después que Shakira encendiera las redes sociales con el lanzamiento de su canción junto a Bizarrap, la cual va directamente dedicada a Gerard Piqué y las infidelidades que el exfutbolista realizó mientras mantenía la relación con la barranquillera, Clara Chía, nueva pareja del español, ha estado en la mira constantemente de la prensa.

Bajo el título "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía, de 23 años.

"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.

Algo más de tres minutos le bastaron a la cantante colombiana para ‘acabar’ con la imagen de Piqué y su nueva relación, por lo que la prensa española ha estado muy atenta a las reacciones de los diferentes personajes de esta historia.

De acuerdo con 'El programa de AR', en España, los últimos días de Clara Chía no han sido los mejores e incluso Piqué ha tenido que calmar su estado de ánimo, pues tanta presión social estaría afectando su relación sentimental.

La periodista Marisa Blázquez, del programa español, ha sido una de las personas que más cerca ha estado de Clara Chía y su estado de ánimo, por lo que aseguró que: "Clara ha tenido un momento complicado y Gerard le ha dicho que no se preocupara. Ella se ha refugiado en casa de sus padres y esta canción le ha hecho realmente daño. Seamos conscientes de que es una chavala de 24 años", declaró.

Por su parte, Joaquín Prat, también de dicho programa televisivo, señaló que algunos medios apuntan "que la relación de Clara y Piqué podría haber quedado tocada tras la canción".

Frase de Shakira que causó molestias

La parte de la canción que habría llegado bastante cerca a la relación del exfutbolista y la joven española es la parte en la que Shakira canta: "Yo, contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliquе'", esto debido a que la barranquillera dejó una puerta abierta con que Piqué le pidió que volviera con él. Estas palabras fueron las que crearan tensión entre la actual pareja.