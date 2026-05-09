Hebert Vargas anuncia histórico concierto en Medellín: fecha, lugar y boletería

Hebert Vargas llegará el próximo 4 de diciembre al DaviArena con “Éxito tras Éxito”, un espectáculo que tendrá un significado especial para su carrera y para el vallenato, pues será el primer artista de este género en presentarse en este escenario.

La cita está programada para las 8:00 p. m. y las entradas ya se encuentran disponibles. El concierto también marcará el regreso del artista a una ciudad en la que ha conseguido una importante respuesta del público durante los últimos años.

Hebert Vargas será el primer vallenato en presentarse en el DaviArena

La presentación de “Éxito tras Éxito” será el cuarto gran concierto de Hebert Vargas como solista en Medellín. Según la información entregada por la organización, sus espectáculos realizados en 2023, 2024 y 2025 lograron ‘sold out’, una racha que buscará extender con su llegada al DaviArena.

Esta vez, el cantante prepara un recorrido por más de 30 años de trayectoria musical, con un repertorio enfocado especialmente en aquellas canciones que lo han convertido en una de las voces reconocidas del vallenato romántico.

Entre los temas anunciados para la presentación aparecen “Aquel Amigo”, “Después del Adiós”, “Daría la Vida por Ti”, “Me Mata la Melancolía”, “Te Amé” y “No He Podido Ser Feliz”.

¿Cuándo es el concierto de Hebert Vargas en Medellín?

El espectáculo se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026 en el DaviArena de Medellín, desde las 8:00 p.m. La producción está a cargo de Breakfast Live, Sírvalo Pues y Sachy Gomes.

La venta general comenzó el pasado 2 de septiembre y las entradas se encuentran disponibles a través de TuBoleta.

Con “Éxito tras Éxito”, Vargas busca convertir su regreso a Medellín en una noche dedicada a repasar las canciones que han acompañado diferentes etapas de su carrera y, al mismo tiempo, marcar un precedente para el vallenato en este nuevo escenario de la capital antioqueña.