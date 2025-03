¿Mensaje claro para Norma? La hermana de 'Peluche' cuestionó su romance y los dejó a todos congelados

En un emotivo momento dentro de La Casa de los Famosos Colombia, la hermana de Mateo Varela, conocido como 'Peluche', ingresó inesperadamente como parte de la dinámica de los 'Congelados'.

Su visita no pasó desapercibida, pues llegó acompañada de su hija, Lucía, y dejó un mensaje contundente para el modelo y participante del reality.

¿Qué le dijo la hermana de Mateo Varela en La Casa de los Famosos?

Al ingresar a la casa más famosa del país, Melissa le pidió a su hermano que se mantuviera inmóvil, siguiendo las reglas del 'Congelado', y aprovechó el momento para expresarle sus preocupaciones.

Le recordó que su paso por el reality tenía un propósito más allá de cualquier relación amorosa y le instó a recuperar su esencia.

"Te veo desenfocado, sé que tienes una relación, pero viniste a hacer otras cosas. Si el amor es verdadero, habrá tiempo afuera para eso. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, pero recuerda tu valor. No necesitas plataformas, nunca has tenido problemas de autoestima, no necesitas nada de eso. Llegaste con un brillo especial, pero no lo veo, te noto apagado", expresó Melissa con tono firme y afectuoso.

¿Cómo reaccionó Mateo Varela tras la visita de su hermana en La Casa de los Famosos?

Luego de escuchar las palabras de su hermana, 'Peluche' se mostró visiblemente emocionado. El inesperado encuentro parecía ser lo que necesitaba para replantear su estrategia dentro del programa.

Tras finalizar la dinámica del 'Congelado', el modelo expresó su felicidad por la visita, asegurando que era un momento que había estado esperando con ansias.

El reality sigue sorprendiendo a la audiencia con giros inesperados y momentos cargados de emoción.

Para seguir de cerca cada episodio de La Casa de los Famosos Colombia, los televidentes pueden sintonizar la señal en vivo del Canal RCN o acceder al contenido a través de su aplicación digital.