Desde Karol G hasta Ricky Martin: la historia de un productor que vibra con la música

Hay historias de vida que nos animan a inspirarnos y ser mejor cada día. Son muchas las personas que iniciaron con pequeños pasos para construir lo que son hoy en día.

‘Casta’, este es su nombre artístico que le hace homenaje a su apellido y que aunque no fue su idea principal construye hoy una marca, un sello musical que le ha permitido trabajar con personalidades relevantes de la industria.

Su nombre de pila es Luis Miguel Gómez Castaño e indica que fue el artista de reguetón Zion quien decidió comenzarlo a llamar así. En diálogo con NoticiasRCN.com, ‘Casta’, quien nació en la ciudad de Manizales habló sobre su trayectoria, miedos y triunfos en la música.

Muchas veces cuando estamos pequeños soñamos con algo, pero a medida que crecemos estos toman otro rumbo. “Yo quería ser pianista, tenía el sueño de ser músico, pero a medida que fue avanzando conocí la producción musical y me enamoré muchísimo”, señaló.

Cuenta que en su casa fue donde inició todo. “Comencé a tocar en una organeta pequeña que tenía mi mamá en la casa. Así empecé a crear música y se convirtió este en el primer acercamiento que tuve con ella. Mis papás siempre me apoyaron”.

Hablarle a alguien que se desenvuelve en el contexto musical de música es ponerlos a veces a suspirar. “La música lo es todo en mi vida, desde que me despierto hasta que me acuesto estoy oyendo y creando música. Para mí es vida, esta palabra me identifica”.

Si bien estamos acostumbrados generalmente a conocer muchos artistas a veces desconocemos quién está detrás produciendo la música y estas personas juegan un papel importante.

‘Casta’ explica que su día a día como productor depende del lugar en el que esté. “Acá en Medellín tengo mi estudio y tengo sesiones de 3 p.m. a 8 p.m. Hago avances de referencias que debo mandar a artistas, algún tema que debe estar en mezcla. Pero uso las tardes para escribir música nueva”. Indicó que su día a día es variable y no tiene rutinas u horarios establecidos porque estos dependerán directamente del proyecto en el que estén trabajando.

Proceso creativo de ‘Casta’

“Siempre nos inspiramos en cosas que nos están pasando. Que el artista necesite decir o expresar en ese momento. Así pasa igual con los géneros, cada sesión es un mundo diferente. Me gusta no pensar hasta el momento en que estoy sentado haciendo música”, indicó.

Aunque para algunos su cambio fue abrupto porque pasó de música clásica a música comercial dice que siempre le gustaron las letras y las canciones. “Me gustó siempre la música comercial pero la vida me fue mostrando que fue más por la producción que por el mundo clásico. La que hago ahora es creación pura porque siempre estoy innovando”.

Sus avances han sido a paso lento pero gigantes. Ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Manuel Turizo, Karol G, Manuel Medrano, Becky G, Ricky Martin, Ozuna, Maluma, Zion y Lennox, Yandel y Justin Quiles. En el 2022 una nominación al Latin Grammy y estar entre los 10 productores más grandes de Billboard han sido momentos que quedarán marcados por siempre en su historia y trayectoria musical.

Le contó a este medio que trabajar con los diferentes artistas ha tenido su proceso. “Cada uno me deja un aprendizaje. Por ejemplo, de Ricky Martin aprendí muchísimo. Es una persona abierta a contarte de su vida”.



En el mundo musical son muchos los referentes que tiene y aunque trabaja en el ámbito comercial sigue consumiendo música clásica porque aquí fue donde todo inició.

Su participación en The Voice

‘Casta’ indica que la participación en este reality forjó su carrera. “La experiencia fue increíble. Tocaba ser muy rápido porque necesitábamos hacer muchas pistas a la semana. Hacíamos los karaokes que cantaban los artistas en The Voice”, dijo. Su llegada aquí fue por medio de un colega productor que en su momento lo invitó a hacer pistas para ellos.

Actualmente está trabajando en el próximo álbum regional de Becky G e hizo hace poco algo con Ryan Castro. Cuenta que su mayor sueño es tener un número 1 en Global, reafirma que lo que más disfruta de su trabajo es poder dejarle un mensaje a las persona en cada canción que hacemos. “Amo mi trabajo. Me gustaría que las personas me recordaran como el man que cambió el juego de la música. Siempre he soñado con crear un género musical y me encantaría que me recordaran por eso”.

Y es que desde pequeño su inclinación por la música siempre estuvo. Relata que fue un sueño que hoy está cumpliendo.

