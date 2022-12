Esta es la increíble fotografía captada en Marte que le está dando la vuelta al mundo

Se trata de una extraña fotografía que fue captada por el rover Curiosity de la Nasa en Marte y que ha causado desconcierto en los usuarios de redes sociales que la han visto. Aunque no es la primera vez que se difunde una fotografía de alguna particularidad hallada en este planeta, muchas personas logran ver específicamente en esta imagen la silueta de un animal, mientras que otros hablan de tan solo una percepción visual que les haría ver algo que no está, pero que la mente cree ver.

Sin embargo, la mayoría de internautas aprecian una especie de roca en forma de pato. Esta imagen fue captada el 22 de octubre en el Sol 3628. De acuerdo con los expertos, esto podría ser un caso de pareidolia, un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio se percibe como una forma reconocible, debido a un sesgo perceptivo.

Anteriormente, el Curiosity encontró una característica geológica natural similar en tamaño a la puerta de un perro, pero el rover que había tomado esta imagen indicó en su momento que simplemente era una característica geológica natural en la que la mente le daba sentido a lo desconocido.

Aunque aún no se ha precisado si se trata de un elemento tangible o de una ilusión mental y óptica, pero lo más probable es que se podría tratar de basura generada por humanos.

Por el momento, el equipo del rover Curiosity, quien tomó la fotografía, no se ha pronunciado al respecto, pero se sospecha que se trata de algún desperdicio del sistema de aterrizaje del mismo robot.

Se puede ver la imagen con detenimiento y sacar sus propias conclusiones. Para la gran mayoría de internautas sí se trataría de una escultura con forma de animal.

This is a duck shaped rock spotted on Mars a few days ago on SOL 3628 (10/22) by NASA's #Curiosity Rover.



Full size: https://t.co/QKBWzN6ezW#Space #NASA #Mars

©NASA/JPL-Caltech/MSSS/AndreaLuck pic.twitter.com/ifoZt19Tlp