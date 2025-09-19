CANAL RCN
Tendencias

La Jesuu reapareció en redes sociales tras el accidente automovilístico, ¿qué dijo?

Tras el trágico accidente de La Jesuu, apareció contando cómo se encuentra su estado de salud.

septiembre 19 de 2025
03:21 p. m.
Luego del trágico accidente de La Jesuu, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a reaparecer en sus redes sociales.

¿Cómo fue el accidente de la Jesuu?

El hecho ocurrió el día de ayer, 18 de septiembre, donde Valentina Ruíz tuvo un accidente de tránsito que le dejó una fuerte lesión en la pierna. También, el vehículo (con el que iba conduciendo) tuvo graves daños. Claramente, la creadora de contenido compartió este suceso a través de sus redes sociales, donde despertó la alarma entre sus fanáticos.

Según sus declaraciones, narró que perdió el control sobre el vehículo a raíz del mal clima y las intervenciones de la calle. Aunque la carretera había sido pintada días antes y en ese momento llovía, las llantas del vehículo no eran las adecuadas, lo que provocó que se estrellara contra una montaña.

 

¿Qué dijo La Jesuu tras el accidente?

Tras el accidente, la influencer decidió aparecer en redes sociales y actualizar los hechos de su accidente.

En su cuenta de Instagram compartió una historia donde mostraba sus pies en un baño de agua. En la descripción escribió “recuperación”, reflejando así el proceso que atraviesa tras la tragedia. Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y La Jesuu se encuentra reposando en su hogar.

Afortunadamente gracias a Dios estoy bien, solo se hinchó el tobillo, destacó la creadora de contenido.

 

Por el momento, la exparticipante del reality no ha dado a conocer más detalles sobre su accidente. Recordemos que ella se destaca por su peculiar contenido, lleno de humor, viajes, fiestas y estilo de vida.

También, ha recibido admiración y apoyo de muchos amigos y creadores contenido, deseándole lo mejor en este proceso de recuperación.

