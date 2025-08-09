CANAL RCN
Tendencias

La millonaria cifra que le propusieron a Karina García por salir a cenar con un hombre

Karina García sorprendió al revelar la millonaria oferta que le hicieron por salir a cenar con un hombre. ¿Por qué la rechazó?

Karina García confesó que le ofrecieron 100 millones por cenar
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
06:41 a. m.
El mundo del espectáculo y el entretenimiento suele estar lleno de sorpresas, y esta vez, el asombro vino de la mano de una exconcursante del exitoso reality La Casa de los Famosos Colombia.

En una reciente entrevista con Eva Rey, Karina García, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, reveló la millonaria cifra que un hombre le propuso por salir a cenar con ella, un hecho que ha desatado una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales.

RELACIONADO

La cifra, tan alta como inesperada, puso en evidencia el tipo de ofertas que la modelo antioqueña recibe a través de intermediarios.

Karina García confesó cuánto dinero le ofrecieron por aceptar una cena

Según el relato de Karina García, la oferta inicial era de 50 millones de pesos, una cantidad que posteriormente fue elevada a 100 millones de pesos, todo por una simple cena.

La exparticipante del programa, sin embargo, rechazó de inmediato la propuesta, argumentando que actualmente se encuentra en una relación estable con su pareja, Altafulla.

RELACIONADO

No obstante, dejó en claro que si se encontrara soltera, la situación podría ser muy diferente.

La relación de Karina García y Altafulla

Además de la impactante revelación, Karina García se sinceró sobre su actual relación amorosa.

La modelo y empresaria confesó que está profundamente enamorada de Altafulla, con quien lleva cinco meses de noviazgo.

La influencer describió este periodo como una "etapa bonita", en la que todo es perfecto, un sentimiento que se ve reflejado en su vida diaria.

La entrevista también arrojó detalles sobre la dinámica de la pareja, quienes manejan sus finanzas de manera independiente, sin que ninguno intervenga en el dinero del otro.

RELACIONADO

García, por su parte, destacó que lo que más la atrae de su novio es la forma en que trata a sus hijos y el hecho de que es un hombre muy detallista, un aspecto que demuestra la calidad de la relación.

La revelación de la oferta millonaria no solo expuso una situación común en el mundo de las celebridades, sino que también resalta el valor que la exparticipante le da a su vida personal, una prueba de que para ella el amor vale más que cualquier cantidad de dinero.

