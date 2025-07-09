CANAL RCN
Tendencias

¿Vaso de agua o vaso con agua? Así es como debería utilizarse esta expresión

El caso es aplicable a otros envases, sin importar su contenido.

Foto: Freepik
Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
08:24 p. m.
El idioma, como cualquier herramienta, está en constante evolución. Sin embargo, la lengua española se rigüe por un conjunto de normas, diseñadas, en su mayoría, por la real academia de la lengua.

A diario, un pleno de académicos analiza el habla y la escritura para mantener la unidad del español y adaptar el idioma a las necesidades de sus hablantes.

Aunque, en este proceso, pueden generarse desviaciones o mitos como el del ‘vaso con agua’, que suele pregonarse sin sustento y con imágenes llamativas, en las redes sociales y plataformas de mensajería.

¿Vaso con agua o vaso de agua?

Fiel a su labor de educar en plataformas digitales sobre el manejo del idioma español, ‘La Profe Mónica’ decidió entrar en el debate del ‘vaso con agua o vaso de agua’ para aclarar las dudas sobre este tema, sin distinción de edad.

“¿Por qué la gente insiste en decir vaso con agua? Deberían pensarlo bien antes de pedir un vaso con agua o un vaso de agua”, se preguntó al inicio de la grabación, en la que analizó el caso a fondo.

La expresión “‘vaso con agua’ se refiere al ‘contenido’, pero lo que no logra especificarse es la cantidad. Mientras, con la expresión ‘vaso de agua’ se está especificando el contenido y pidiendo la cantidad exacta que cabe en el recipiente”, en este caso, un vaso.

El uso de la preposición ‘de’ también puede aplicarse a otros ejemplos:

Para ayudar a sus seguidores a entender el uso correcto de la preposición, ‘La Profe Monica’ formuló una serie de preguntas, sobre casos de la vida real en los que, naturalmente, se pide un envase ‘de’, en vez de un envase ‘con’: “¿En la tienda ustedes piden una bolsa con leche o una bolsa de leche?, ¿una caja de leche o una caja con leche?, ¿una caja con fósforos o una caja de fósforos? En estos casos se utiliza la preposición de, como en la frase: un tarro de pintura, porque es un tarro que está lleno de aquel contenido”.

Un vaso con agua puede ser un vaso a medio llenar o con muy poca agua, “en cambio, un vaso de agua es el mismo vaso, pero con el agua hasta el tope. Si usted pide un vaso con agua y lo traen sin llenar, no podría quejarse y ahí es donde adquieren relevancia las preposiciones ‘con’ y ‘de’”.

