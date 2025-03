Video: La Liendra rompió en llanto tras el poco apoyo que recibió en la doble eliminación de La Casa de los Famosos

Toda La Casa de los Famosos Colombia 2025 se llevó múltiples sorpresas el domingo 16 de marzo. La razón fue que Yana Karpova salió de manera sorpresa del para atender un asunto personal urgente y, además, uno de los participantes que se creía que más votos tenía a su favor estuvo al borde de la eliminación.

Se trata de La Liendra, que para habitantes como el 'Flaco' Solórzano, Alerta, José Rodríguez, Mateo Varela y Camilo Trujillo, era el que más apoyo podía tener del público debido a la fortaleza que tiene en las redes sociales.

Sin embargo, recibió menos votos que Melissa Gate, Karina García, Yana Karpova e ingresó a la casa como el último salvado con menos de un punto porcentual de diferencia con Sebastián Arias, que fue el segundo en abandonar La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la noche del 16 de marzo.

En consecuencia, a pesar de seguir en competencia, La Liendra se mostró afectado por el poco apoyo que recibió e, incluso, rompió en llanto y reconoció que con ese escenario hubiera preferido salir.

Además, indicó que aunque no sabe cuál fue el comportamiento que no le gustó a los televidentes, les pedía perdón.

La Liendra lloró por el poco apoyo recibido por el público en la jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"No sé qué fue lo que hice, Colombia, pero, bueno, gracias", afirmó La Liendra tras conocer el veredicto.

Además, al ingresar y hablar con los 'lavaplatos', reconoció que los porcentajes de la votación lo sorprendieron y que estaba seguro de que Dani Duke, su novia, podía estar más afectada que él por lo sucedido.

"Todo ese tiempo que tuvo que moverse afuera para poder llegar a ese 5%, sé que mi novia no la pasó nada bien. Si yo estoy así, ella está muy golpeada", indicó La Liendra.

"Mi familia, mi equipo de trabajo, brother, algo estoy haciendo mal. Para mí esto es muy importante y lo peor es que yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Esto es fuerte porque la gente no va a entender lo importante que son estos números acá", añadió.

Asimismo, entre La Liendra y los 'lavaplatos' comenzaron a cuestionarse si debían cambiar de estrategias y si sus dinámicas no estaban siendo bien recibidas por el público. No obstante, hasta el momento no han encontrado respuestas y el creador de contenido continúa con un bajo estado de ánimo.

¿Cómo fueron los porcentajes en el día de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia?

Durante la primer doble eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2025, las votaciones terminaron así:

Melissa Gate: 54,20%.

54,20%. Karina García: 25,69%.

25,69%. Yana Karpova: 7,10% (tuvo que abandonar la competencia de manera sorpresiva).

7,10% (tuvo que abandonar la competencia de manera sorpresiva). La Liendra: 6,48%.

6,48%. Sebastián Arias: 5,65%.

5,65%. La Abuela: 0,88%.

Usted puede ser testigo de todo lo que ocurre en La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital que puede descargar aquí.