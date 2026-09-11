Maluma y Blessd reaccionaron al fichaje de James por Nacional

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional no solo revolucionó a los hinchas del equipo.

El anuncio también provocó reacciones entre reconocidas figuras de la música y el entretenimiento, entre ellas Maluma, Blessd y Mateo Carvajal, quienes expresaron públicamente su entusiasmo por ver al capitán de la Selección Colombia con la camiseta verdolaga.

¿Qué dijeron los famosos sobre James Rodríguez?

Maluma fue uno de los primeros en reaccionar. En la publicación oficial de Nacional escribió: “Qué chimba, uffff”, comentario que rápidamente recibió miles de reacciones.

Blessd también apareció entre los mensajes destacados y publicó: “Vamos Nacional”, dejando clara su celebración por la incorporación del futbolista.

A ellos se sumó Mateo Carvajal, quien resumió su reacción con un breve mensaje: “Bienvenido, crack”.

Las respuestas de los artistas y del creador de contenido se produjeron poco después de que Atlético Nacional hiciera oficial la contratación del mediocampista durante la noche del jueves 10 de septiembre.

La noticia provocó una gran cantidad de comentarios entre los seguidores del club, que comenzaron a compartir sus expectativas sobre lo que puede aportar James al equipo.

Para algunos hinchas, el fichaje representa la oportunidad de tener en el plantel a uno de los futbolistas más reconocidos de la Selección Colombia. Otros destacaron principalmente el significado de su regreso al campeonato local y la posibilidad de verlo nuevamente competir en el país.

¿Cómo anunció Nacional la llegada de James?

Atlético Nacional confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales con el mensaje: “James Rodríguez es Atlético Nacional”.

El mediocampista, de 35 años, llegará como jugador libre después de terminar su vínculo con Minnesota United, de la Major League Soccer.

El colombiano firmó con Nacional y se convertirá en el segundo club en el que juegue profesionalmente en Colombia.

¿Qué significa el regreso de James al fútbol colombiano?

La llegada al cuadro antioqueño marca el regreso del volante al campeonato nacional después de casi 20 años.

James comenzó su carrera profesional con Envigado en 2006 y permaneció allí hasta dar el salto al fútbol argentino a comienzos de 2008, cuando se incorporó a Banfield.

Desde entonces construyó una trayectoria internacional que incluyó clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y São Paulo, además de su reciente paso por la MLS.

Ahora tendrá una segunda experiencia en el fútbol colombiano y vestirá la camiseta de uno de los clubes más importantes del país.

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Su eventual debut todavía es una incógnita y también está pendiente conocer el número que utilizará. El dorsal 10 está actualmente en manos de Edwin Cardona durante el segundo semestre de la Liga BetPlay.

Por ahora, el fichaje ya generó una reacción inmediata tanto entre los aficionados como entre reconocidas figuras públicas, que celebraron la llegada del cucuteño a Atlético Nacional.