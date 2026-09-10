Daniel Muñoz no se aguantó y reaccionó por la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional

El futuro de James Rodríguez podría definirse en las próximas horas de manera sorpresiva.

El volante de la Selección Colombia se encuentra sin equipo después de finalizar su etapa en Minnesota United y disputar el Mundial, mientras crecen las versiones sobre una posible llegada a Atlético Nacional, movimiento que representaría uno de los fichajes más importantes de los últimos años en el fútbol colombiano.

Daniel Muñoz reaccionó a la posible llegada de James a Nacional

Aunque todavía no existe un anuncio oficial de Atlético Nacional ni del propio jugador, diferentes versiones periodísticas señalan que las conversaciones estarían avanzadas.

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Una publicación del periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano sobre la posibilidad de ver a James vestido de verde provocó la reacción de Daniel Muñoz, actual jugador del Nottingham Forest, quien es hincha furibundo del verde de Antioquia.

El lateral de la Selección Colombia escribió simplemente: “Ay mamita linda”, comentario que rápidamente llamó la atención ante la expectativa que existe alrededor del futuro de su compañero en la Tricolor.

Muñoz conoce bien al conjunto antioqueño. El defensor jugó en Nacional antes de comenzar su carrera internacional y recientemente cambió de equipo en Inglaterra, pues dejó Crystal Palace para convertirse en nuevo futbolista del Nottingham Forest.

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional

Sobre las 8:20 p.m., Atlético Nacional anunció a James Rodríguez como nuevo jugador del 'Verdolaga', luego de unas horas de negociaciones intensas.

Así las cosas, Daniel Muñoz, puede ver al 10, compañero de Selección, en el equipo de sus amores como lo es Atlético Nacional.