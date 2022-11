Así reaccionó Nicky Jam ante los rumores de brujería por parte de su expareja

En las recientes horas el reconocido cantante de reggaeton, Nicky Jam, ha sido foco de noticias y rumores. Esto luego de que su exnovia, la venezolana Aleska Génesis, al parecer, buscara consejos de una bruja para volver con el intérprete.

Nick Rivera Caminero mantuvo una relación amorosa con la modelo por cerca de siete meses, pero tiempo después confirmaron su separación sin dar explicaciones sobre lo que sucedió entre ellos.

Sin embargo, Génesis no quedó conforme con la decisión y al parecer, estaría buscando darse una nueva oportunidad con el cantante. Por esto, la modelo, oriunda de Venezuela, acudió a una bruja.

Algunos videos, virales en redes sociales, dejan ver una supuesta llamada entre Aleska y la mujer que hace rezos de santería.

En las imágenes se puede ver a Aleska repitiendo algunas afirmaciones de la mujer en las que pide “que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro, solamente se levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”.

Ante los fuertes señalamientos que recibió la modelo por parte de algunos seguidores del cantante, se pronunció y aseguró que “cada quien es libre de creer lo que quiera”.

La reacción de Nicky Jam

En redes sociales, Aleska señaló que “todos cometemos errores de eso se trata la vida. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará en mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas… Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”.

Entretanto, el cantante de reggaeton no tardó en responder ante los rumores y publicó, en sus historias de Instagram, un cómico video burlándose de la situación.

Nicky Jam acompañó el video con el mensaje “yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo”.

