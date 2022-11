¿Funcionó el 'amarre'? Videos revelaron a exnovia de Nicky Jam haciéndole brujería

Sin duda una de las relaciones más sonadas y recordadas del reggaetonero Nicky Jam fue la que sostuvo por cerca de siete meses con la modelo venezolana Aleska Génesis, quien recientemente se convirtió en blanco de críticas por unos videos en los que se le ve hablando con una supuesta bruja.

Según los internautas que viralizaron las grabaciones entre Aleska y la misteriosa bruja, la modelo buscaba retener al cantante puertorriqueño mediante rituales de santería, por lo que acudió a esta bruja para pedir consejos.

En uno de los videos se escucha a Aleska decirle a la mujer al otro lado de la línea que el hombre a quien quiere a su lado se llama Miguel Antonio Mawad, un empresario venezolano de origen árabe, y acto seguido se escucha a la bruja hacer un rezo para, supuestamente, “amansarlo”.

Sin embargo, en otra grabación la modelo habla sobre Nick Rivera Caminero, nombre real de Nicky Jam, y le pide a la bruja que “la busque desesperadamente, que no tenga ojos para más nadie”.

Que Nick Rivera Caminero me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, que quiera volver a mis brazos, que no deje de pensar en mí ni un solo momento, que me extrañe, que se desespere por llamarme y por estar conmigo nuevamente.