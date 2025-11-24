La Segura revela imágenes inéditas después de su cirugía estética: ¿resultado inesperado?

Natalia Segura, más conocida como La Segura, es tendencia en redes sociales tras revelar información sobre la cirugía estética con la que buscó reconstruir algunas partes de su cuerpo que se vieron afectadas por el retiro de los biopolímeros y su más reciente embarazo.

Pese al debate que se generó en distintas redes sociales, la mujer decidió compartir nuevo contenido para hablar, un mes después, de su proceso de recuperación y cómo su vida se ha visto impactada por la intervención estética.

La Segura se muestra después de la cirugía estética

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2024 sorprendió a sus seguidores al revelar, por medio de su cuenta oficial de TikTok, imágenes de cómo se encuentra tras más de treinta días de su cirugía.

Según su testimonio, dicho procedimiento ha afectado principalmente algunas de sus actividades cotidianas como dormir ya que recalcó la gran dificultad para acomodarse en la noche a raíz de las heridas en su cuerpo.

Así mismo, la vallecaucana no dudó en levantar algunas de las prendas que llevaba puesta para dejar ver varias de las fajas que actualmente cubren su abdomen y brazos ya que parte de la intervención extrajo diferentes cantidades de grasa que estaban en dichas zonas.

También, reveló que actualmente debe hacer uso de pañal ya que una de las zonas más comprometidas de su cirugía fueron sus glúteos y espalda, pues, según su testimonio, dicha parte de su cuerpo había perdido forma tras las distintas extracciones de biopolímeros que pusieron en riesgo su salud.

Tras el primer mes de recuperación, La Segura manifestó que, hasta ahora, ha sentido una pronta mejoría por lo que pasados dichos días se siente vital para salir a la calle y realizar distintas actividades.

“Ya me puedo medio sentar, ya duermo normal… ya la cosa ha ido mejorando y yo anoche durmiendo sentía que podía tener mayor control de mi cuerpo”, añadió.

La Segura comparte sus planes con su hijo

Parte de los cuestionamientos, por parte de los internautas, fueron dirigidos hacia el papel maternal que ahora desempeña la famosa, pues las primeras imágenes reveladas, después de su procedimiento estético, dejaron ver la imposibilidad de poder cargar a su bebé.

No obstante, Natalia aseguró que, gracias a su proceso de recuperación y las épocas decembrinas, tendrá la oportunidad de aprovechar dichos espacios para compartir con su hijo, quien con el paso de los meses se encuentra más “despierto” para disfrutar de sus próximos viajes y experiencias.