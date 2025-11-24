CANAL RCN
Tendencias

La Segura revela imágenes inéditas después de su cirugía estética: ¿resultado inesperado?

La creadora de contenido rompió el silencio y reveló detalles inéditos de su recuperación.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
09:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Natalia Segura, más conocida como La Segura, es tendencia en redes sociales tras revelar información sobre la cirugía estética con la que buscó reconstruir algunas partes de su cuerpo que se vieron afectadas por el retiro de los biopolímeros y su más reciente embarazo.

Pese al debate que se generó en distintas redes sociales, la mujer decidió compartir nuevo contenido para hablar, un mes después, de su proceso de recuperación y cómo su vida se ha visto impactada por la intervención estética.

“Por qué siempre piensan mal”: Andrea Valdiri aclara los rumores sobre presunta infidelidad
RELACIONADO

“Por qué siempre piensan mal”: Andrea Valdiri aclara los rumores sobre presunta infidelidad

La Segura se muestra después de la cirugía estética

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2024 sorprendió a sus seguidores al revelar, por medio de su cuenta oficial de TikTok, imágenes de cómo se encuentra tras más de treinta días de su cirugía.

Según su testimonio, dicho procedimiento ha afectado principalmente algunas de sus actividades cotidianas como dormir ya que recalcó la gran dificultad para acomodarse en la noche a raíz de las heridas en su cuerpo.

Así mismo, la vallecaucana no dudó en levantar algunas de las prendas que llevaba puesta para dejar ver varias de las fajas que actualmente cubren su abdomen y brazos ya que parte de la intervención extrajo diferentes cantidades de grasa que estaban en dichas zonas.

También, reveló que actualmente debe hacer uso de pañal ya que una de las zonas más comprometidas de su cirugía fueron sus glúteos y espalda, pues, según su testimonio, dicha parte de su cuerpo había perdido forma tras las distintas extracciones de biopolímeros que pusieron en riesgo su salud.

Tras el primer mes de recuperación, La Segura manifestó que, hasta ahora, ha sentido una pronta mejoría por lo que pasados dichos días se siente vital para salir a la calle y realizar distintas actividades.

“Ya me puedo medio sentar, ya duermo normal… ya la cosa ha ido mejorando y yo anoche durmiendo sentía que podía tener mayor control de mi cuerpo”, añadió.

¿Final decisivo?: Karina García revela si se dará otra oportunidad con Altafulla
RELACIONADO

¿Final decisivo?: Karina García revela si se dará otra oportunidad con Altafulla

La Segura comparte sus planes con su hijo

Parte de los cuestionamientos, por parte de los internautas, fueron dirigidos hacia el papel maternal que ahora desempeña la famosa, pues las primeras imágenes reveladas, después de su procedimiento estético, dejaron ver la imposibilidad de poder cargar a su bebé.

No obstante, Natalia aseguró que, gracias a su proceso de recuperación y las épocas decembrinas, tendrá la oportunidad de aprovechar dichos espacios para compartir con su hijo, quien con el paso de los meses se encuentra más “despierto” para disfrutar de sus próximos viajes y experiencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

“Por qué siempre piensan mal”: Andrea Valdiri aclara los rumores sobre presunta infidelidad

Artistas

Juanes vuelve al Festival Viña del Mar tras 17 años de ausencia: "Un honor"

James Rodríguez

James Rodríguez compartió momentos íntimos con sus hijos en vacaciones: fotos emotivas

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía investiga al Brigadier Huertas por información de disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación compulsó información a la Corte Suprema para investigar al brigadier general del Ejército tras hallazgos de alto riesgo en dispositivos incautados a disidencias de las Farc.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 24 de noviembre

Resultados del Super Astro Luna del 24 de noviembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Automovilismo

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Donald Trump

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios

Alimentos

¡Cuidado con lo que come! Estos alimentos pueden irritar su colon