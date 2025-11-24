CANAL RCN
¿Final decisivo?: Karina García revela si se dará otra oportunidad con Altafulla

La empresaria paisa sorprendió a sus fanáticos al hablar nuevamente sobre el cantante.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
04:08 p. m.
Karina García ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al participar en un popular reality show en República Dominicana ya que dicha acción ha abierto un amplio debate sobre la popularidad de la mujer, tanto nacional como internacionalmente.

No obstante, en medio del programa, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha revelado detalles inéditos sobre su pasada relación con Altafulla, quien actualmente se encontraría soltero.

Karina García habla sobre Altafulla

En una reciente oportunidad, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al hacer una contundente revelación sobre el futuro de su vida amorosa ya que uno de sus compañeros aseguró que se “veía bien” en compañía del barranquillero.

No obstante, su reacción desató distintas opiniones en redes sociales ya que manifestó que era “imposible” volver a sostener una relación con el barranquillero. Así mismo, aseguró que no se encuentra interesada en conocer detalles de la vida personal que actualmente posee el ganador del exitoso reality del Canal RCN ya que, en los últimos días, cientos de internautas han especulado sobre una nueva relación que, presuntamente, el cantante habría iniciado con una creadora de contenido.

Hijo de Karina García se gradúa y llueven críticas

Por otro lado, las redes sociales ya hicieron viral un reciente video en el que Valentino, hijo menor de la antioqueña, se observa mientras recibe su grado por haber aprobado satisfactoriamente sus primeros grados de escolaridad.

En el clip se observa al pequeño, quien sube al escenario del recinto y recibe su respectivo diploma, mientras lleva puesta una toga y un birrete de su tamaño. El video habría sido grabado por Isabella, hija mayor de la famosa, quien ha mostrado su constante acompañamiento a su hermano menor.

No obstante, dicho clip ya ha generado una amplia discusión en redes sociales ya que cientos de internautas manifestaron su inconformidad con que Karina se encuentre en el famoso programa, en República Dominicana, ya que algunos de ellos expresaron que debía “acompañar a sus hijos” en dichos acontecimientos.

