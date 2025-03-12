CANAL RCN
Él es el exjugador de Atlético Nacional que La Suprema confirmó como su nuevo novio

La Suprema confirmó su nueva relación con el exjugador de Atlético Nacional, Brahian Palacios, al publicar fotos románticas en Instagram.

La Suprema confirmó noviazgo con Brahian Palacios
Foto: Atlético Nacional y redes

diciembre 03 de 2025
11:44 a. m.
La creadora de contenido La Suprema, también conocida como Nicole Rivera, sorprendió a sus seguidores al confirmar una nueva relación sentimental.

El anuncio llegó el 2 de diciembre, cuando la influencer publicó una serie de fotos románticas en su cuenta de Instagram junto al futbolista colombiano Brahian Palacios, con quien oficializó su noviazgo tras semanas de rumores.

La influencer, que recientemente había sido relacionada con Blessd, dejó claro que su corazón ya tiene dueño. La publicación se llenó de comentarios, reacciones y especulaciones, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.

“Y fue así…”: la publicación que confirmó el romance

La confirmación llegó a través de un carrete de imágenes en el que se ve a Nicole Rivera y Brahian Palacios tomados de la mano, abrazados e incluso besándose. el futbolista agregó en el collab : "Y fue así".

Las imágenes consolidaron lo que muchos seguidores ya sospechaban, pues los creadores de contenido y el futbolista estaban viviendo un romance. La interacción entre ambos se viralizó rápidamente y muchos usuarios celebraron la noticia.

¿Quién es Brahian Palacios, el nuevo novio de La Suprema?

Brahian Palacios Alzate, nacido el 24 de noviembre de 2002, es un futbolista profesional colombiano con una proyección internacional destacada.

Actualmente juega en el Al Wasl FC de la UAE Pro League, en Emiratos Árabes Unidos, club al que llegó cedido hasta julio de 2026.

En Colombia militó en Atlético Nacional, donde se consagró campeón en la Categoría Primera A, la Copa Colombia y la Superliga. Además, hizo parte de la Selección Colombia Sub-23.

