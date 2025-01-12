Teófilo le respondió al ‘Tino’ Asprilla tras victoria del Junior sobre Nacional

La cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay dejó no solo un triunfo clave para el Junior de Barranquilla, sino también varias reacciones que encendieron el ambiente futbolero. Tras la victoria 2-1 del conjunto rojiblanco frente a Atlético Nacional en el Metropolitano, Teófilo Gutiérrez fue uno de los protagonistas en la zona mixta al referirse, con su estilo particular, a las declaraciones que el ‘Tino’ Asprilla había dado en la previa del doble duelo entre ambos equipos.

Asprilla, ídolo histórico de Nacional, había afirmado que el cuadro antioqueño ganaría “fácilmente” los dos partidos ante Junior. Sin embargo, el guion fue completamente distinto: los barranquilleros lograron un empate 1-1 en Medellín y un triunfo en casa que les permitió sumar cuatro valiosos puntos de seis posibles frente al equipo verdolaga. En medio de ese contexto, la voz de Gutiérrez era una de las más esperadas.

Teófilo evitó la polémica y destacó la felicidad de la afición

Consultado por la prensa sobre las afirmaciones de Asprilla, el experimentado delantero decidió restarle importancia al cruce mediático y concentrarse en el sentimiento de la afición tras un resultado que mantiene vivo al Junior en la lucha por llegar a la final.

“Lo más importante es que la gente disfrutó, se va contenta y ‘Junior Días’ mañana”, dijo entre risas, bajándole el tono a cualquier polémica. Para Teo, lo ocurrido dentro de la cancha habló por sí solo, especialmente en un partido que él mismo catalogó como determinante para las aspiraciones del equipo en este tramo del campeonato.

“Contento. Sabemos que era el partido más importante para nosotros, creo que hicimos las cosas muy bien y la gente estuvo espectacular”, añadió el atacante, reconociendo el papel fundamental del público barranquillero.

“Yo hablé en la cancha”: la respuesta deportiva de Teo

Más allá de las palabras, Gutiérrez enfatizó que su mejor respuesta fue el desempeño del equipo durante los 90 minutos.

“El 1-1 era difícil, pero estaba tranquilo porque habíamos entrenado bien y habíamos hecho las cosas bien. El segundo gol nos da la tranquilidad y la gente empujó mucho”, afirmó.

Con este triunfo, Junior se afianza en la pelea del Grupo A y deja claro que, más allá de los pronósticos externos, su camino en los cuadrangulares se define en la cancha. Teófilo, fiel a su estilo, lo dejó claro sin necesidad de entrar en controversias.