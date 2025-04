No para el caos en las 'chicas fuego': 'La Toxi Costeña' le hizo nuevo desplante a Karina en La Casa de los Famosos

El 27 de abril de 2025 se vivió una jornada llena de tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y las 'chicas fuego' volvieron a tener nuevos desacuerdos.

'La Toxi Costeña' y Lady Tabares le manifestaron a Karina García que no confiaban en ella y que les parecía que siempre intentaba hacerse la víctima y obtener el protagonismo a toda costa.

Mientras tanto, la modelo paisa aseguró que no "mendigaría más amistad" y que, desde su punto de vista, tanto 'La Toxi Costeña' como Lady Tabares estaban buscando cualquier argumento para alejarse de ella.

En medio de esos desacuerdos, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia y 'La Toxi Costeña' y Karina García reingresaron, pero Lady Tabares abandonó la competencia.

Karina fue la más votada tras obtener un apoyo del 33.80% y 'La Toxi Costeña' volvió a ingresar a la 'casa más famosa de Colombia' en segundo lugar con el 16.54% de los votos.

Sin embargo, cuando 'La Toxi' regresó, tuvo un nuevo desplante con Karina García y le dejó claro que no quiere tener ningún tipo de interacción con ella. ¿Qué fue lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: 'La Toxi Costeña' ignoró por completo a Karina García al reingresar a La Casa de los Famosos Colombia 2025

'La Toxi Costeña' ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2025 completamente emocionada y corrió a abrazar a Emiro Navarro y a Andrés Altafulla.

Apenas Karina García vio entrar a 'La Toxi Costeña', se puso de pie y comenzó a aplaudir. Además, trató de acercarse para que la creadora de contenido celebrara junto a ella.

Sin embargo, 'La Toxi Costeña' la ignoró por completo y le dio a entender a la modelo paisa que no quiere hablar ni tener contacto con ella.

En medio de los aplausos, Karina García también se mostró extrañada porque Yina Calderón aún no había reingresado y comenzó a preguntarse que qué habría pasado. Sin embargo, posteriormente, la DJ volvió a la competencia con el 10.44% de los votos.

¿Por qué 'La Toxi Costeña' y Karina García están enemistadas en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

El miércoles 23 de abril, tras la jornada de nominación, la relación de las 'chicas fuego' quedó completamente debilitada. Yina Calderón nominó a Karina García y la enfrentó cara a cara.

De esa manera, 'La Toxi Costeña' también decidió manifestarle a Karina García que sentía que no compaginaba con ella y que no se sentía a gusto con la mayoría de sus actitudes. Por lo tanto, le dejó claro que no la buscaría para pelear, pero que tomaría distancia.

