"No la quiero más cerca": otra 'chica fuego' estalló contra Karina García en La Casa de los Famosos

Por el momento, las 'chicas fuego' ya no son cuatro, sino que solo tres. La razón fue que la relación con Karina García quedó rota después de la jornada de nominación del miércoles 23 de abril.

Yina Calderón obtuvo un poder en el que le tocó salvar a alguien de su equipo de la placa (Lady Tabares) e ingresar a otra persona (Karina García). Esto fue así debido a que Fernando Solórzano, que es de la habitación 'agua', tiene inmunidad, y Norma, Camilo y Mateo ya estaban nominados.

Sin embargo, más allá de la nominación, Yina Calderón le expresó palabras muy fuertes a la modelo paisa. En un diálogo cara a cara, la acusó de jugar para ella sola y de no pensar en el bien de todo el grupo.

De esa manera, Karina García ha permanecido completamente sola en La Casa de los Famosos Colombia 2025 tras esa discusión y, durante la mañana de este jueves 24 de abril, 'La Toxi Costeña' también expresó palabras muy fuertes en contra de ella.

'La Toxi Costeña' manifestó que no quiere volver a tener relación con Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Este jueves, en el baño, Lady Tabares, Yina Calderón y 'La Toxi Costeña' hablaron de lo sucedido con Karina García y se mostraron de acuerdo con la nominación.

"Yo de entrada le dije a ella (Karina) que creía que afuera no seríamos amigas. Y no es por el círculo en el que se mueve, sino porque yo no compagino ni tolero a una persona que hace lo de ella. A mí la gente que busca llamar la atención todo el tiempo y compararse, no me gusta", declaró 'La Toxi Costeña'.

"Lo que me quede aquí, si son cuatro o cinco días, no la quiero cerca de mí. No quiero tener que hablar con ella", añadió también 'La Toxi Costeña' sobre Karina García.

¿Cómo está la placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Tras los poderes, la decisión del líder y los votos de Colombia, la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2025 quedó de la siguiente manera:

Melissa Gate (nominada por Fernando Solórzano, que es el líder).

Norma Nivia (nominada por Lady Tabares).

Karina García (nominada por Yina Calderón).

'La Toxi Costeña' (nominada por el público).

Lady Tabares (nominada por el público).

Mateo Varela (nominado por Karina García).

Camilo Trujillo (nominado por La Liendra, último eliminado).

